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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«إنفينيكس» تكشف عن ذراع التحكم GT NX Controller ومنصة GT NX Station للألعاب

إنفينيكس
إنفينيكس
احمد الشريف

كشفت شركة "إنفينيكس" (Infinix) عن إطلاق ملحقاتها الرائدة الجديدة المخصصة لعشاق الألعاب، والتي تضم ذراع التحكم "GT NX Controller" ومحطة الإرساء المتطورة "GT NX Station"، بهدف نقل تجربة اللعب على الهواتف الذكية إلى مستوى يحاكي منصات الألعاب المنزلية (Console) عبر تقنيات دقيقة وأنظمة تبريد وتوصيل متقدمة.

لوحة لمسية دقيقة ودقة

أفاد تقرير تقني نشره موقع GSMArena المتخصص، بأن ذراع التحكم "GT NX Controller" زود بأول لوحة لمسية دقيقة على مستوى البكسل في العالم مخصصة لألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول (FPS)، مما يمنح اللاعبين دقة تصويب وحركة تضاهي التحكم باستخدام فأرة الكمبيوتر التقليدية. 

وتستهدف هذه الميزة محاكاة مرونة الشاشات اللمسية للهواتف مع توفير تحكم فيزيائي فائق يمنح تفوقاً تنافسياً واضحاً في المباريات الاحترافية.

معمارية ثلاثية الشرائح 

أوضح التقرير أن ذراع التحكم يعمل ببنية معالجة ثلاثية الشرائح مخصصة للرياضات الإلكترونية، حيث تتوزع شريحتان في المقبض الأيسر وشريحة واحدة في المقبض الأيمن لضمان استجابة لحظية وسريعة للأوامر عبر تقنية الاتصال المباشر بزمن تأخير يُقاس بأجزاء من الثانية. 

كما يوفر الجهاز بطارية قوية تدوم حتى 22 ساعة من اللعب المتواصل، ويدعم ثلاثة مستويات من الاهتزاز التفاعلي (Haptic Feedback) عبر تطبيق "XArena"، إلى جانب تصميم مريح مضاد للانزلاق يدعم تثبيت الهاتف مباشرة، أو تثبيته على سطح المكتب، أو اللعب الفردي بيد واحدة.

حزمة منافذ شاملة

أشار موقع Android Headlines إلى أن المحطة تدعم إضاءة "RGB" تفاعلية ديناميكية وتضم تسعة منافذ توصيل متكاملة؛ تشمل منفذ "HDMI"، ومنفذ إيثرنت "RJ45" لضمان اتصال إنترنت سلكي فائق الثبات وتجنب تقلبات الشبكات اللاسلكية، ومنفذي "USB-A"، ومنفذي "USB-C" أحدهما يدعم تزويد الطاقة بتقنية "PD" لإبقاء الهاتف مشحوناً، وكابل توصيل رئيسي، ومنفذ بطاقة ذاكرة "microSD"، ومنفذاً صوتياً قياسياً 3.5 ملم لتوصيل سماعات الرأس السلكية.

إنفينيكس Infinix GT NX Controller GT NX Station XArena

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