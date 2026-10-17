الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأحد مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، وأن يكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء ليلا.

وتوقع الخبراء أن تتشكل شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة احيانا، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأكد الخبراء أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج بين متر و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية/ شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الجديدة 29 17

6 اكتوبر 30 18

بنهــــا 28 17

دمنهور 28 18

وادى النطرون 29 18

كفر الشيخ 27 18

بلطيم 27 18

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 17

طنطا 28 18

دمياط 25 21

بورسعيد 25 21

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 18

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 30 20

نخل 27 13

كاترين 24 10

الطور 30 21

طابا 28 17

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 31 21

الاسكندرية 26 19

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 25 18

السلوم 25 17

سيوة 28 15

رأس غارب 30 22

سفاجا 30 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 33 24

حلايب 31 23

أبو رماد 34 23

مرسى حميرة 32 24

أبرق 34 23

جبل علبة 34 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 29 16

بني سويف 29 17

المنيا 30 16

أسيوط 30 16

سوهاج 31 18

قنا 33 19

الأقصر 33 19

أسوان 34 21

الوادى الجديد 32 20

أبوسمبل 34 20

اضافة لدرجات الحرارة : العواصم العالمية

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 39 26

المدينة 38 27

الرياض 38 24

المنامة 37 30

أبوظبى 38 27

الدوحة 40 29

الكويت 40 24

دمشق 26 13

بيروت 25 21

عمان 24 13

القدس 23 15

غزة 27 20

بغداد 38 26

مسقط 32 29

صنعاء 26 09

الخرطوم 39 27

طرابلس 30 23

تونس 29 19

الجزائر 24 17

الرباط 23 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 12 04

إسطنبول 17 12

إسلام آباد 29 17

نيودلهى 32 20

جاكرتا 37 25

بكين 19 09

كوالالمبور 32 24

طوكيو 25 16

أثينا 20 10

روما 25 14

باريس 15 05

مدريد 19 08

برلين 14 08

لندن 14 09

مونتريال 13 05

موسكو 14 07

نيويورك 17 07

واشنطن 19 08

نواكشوط 35 25

أديس أبابا 25 11