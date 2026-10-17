مش عاوزة تقعد في البيت.. ابنة ميمي جمال تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة مفصل الحوض

كشفت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال، بعد خضوعها لجراحة في مفصل الحوض، ونقلت جانبًا من معاناتها خلال فترة المرض، وتمسكها بالعودة إلى العمل والوقوف أمام جمهورها مجددًا.

ميمي جمال

ونقلت سهير جودة تصريحات نورا حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال، التي كشفت خلالها عن تفاصيل الإصابة، موضحة أن والدتها تعرضت للسقوط داخل منزلها بعدما تعثرت، لتكشف الفحوصات الطبية عن إصابتها بكسر في مفصل الحوض الأيمن.

وأضافت أن الإصابة كانت مؤلمة للغاية، ما استدعى تأجيل الجراحة لحين ضبط مستوى السيولة، وهو ما زاد من معاناة والدتها خلال تلك الفترة.

ميمي جمال قلقة بشأن العودة إلى التمثيل

وأوضحت ابنة الفنانة أن أكثر ما كان يشغل والدتها، رغم الألم الذي عانت منه، هو العمل الذي بدأته ولم تتمكن من استكماله، إلى جانب إحساسها بالمسئولية تجاه جمهورها، مؤكدة أن حبها للفن واحترامها لمحبيها يمثلان الدافع الأساسي وراء استمرارها في العمل.

ونقلت عن والدتها قولها: «إنتوا فاكرين إني بشتغل عشان بتقاضى أجر؟ لأ.. أنا بشتغل عشان حبي للفن واحترامي لجمهوري».

وأشارت نورا إلى أن والدتها كانت تقضي يومين في العناية المركزة عقب الجراحة، وكان من المقرر خروجها منها في اليوم نفسه، لتبدأ بعدها مرحلة العلاج الطبيعي، لافتة إلى أن الفنانة تحافظ عادة على معنويات مرتفعة، إلا أن الإصابة في ساقها جعلتها تشعر بالقلق بشأن قدرتها على الوقوف مجددًا والتعافي سريعًا.

رسالة مؤثرة من ميمي جمال إلى جمهورها

وكشفت ابنة الفنانة عن الأسئلة التي تكررها والدتها خلال فترة مرضها، إذ يشغلها مدى قدرتها على استعادة عافيتها والعودة إلى التمثيل، قائلة: «أنا لسه عندي اللي أقدمه لجمهوري، تفتكروا هبقى كويسة؟ أنا مش عاوزة أقعد في البيت».

وأضافت أن والدتها تحرص باستمرار على معرفة ردود فعل الجمهور على أخبارها، وتسأل عما يقوله الناس ومن علم بتفاصيل حالتها، لأنها لا تريد أن يشعر محبوها بالحزن عليها.

واختتمت نورا حسن مصطفى رسالتها بمطالبة الجمهور بالدعاء لوالدتها، حتى تتماثل للشفاء وتستعيد قدرتها على الوقوف على قدميها، وتعود إلى التمثيل ولقاء جمهورها من جديد.