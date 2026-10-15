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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد إصابة ميمي جمال .. إليك طرق علاج كسور العظام

الفنانة ميمي جمال
الفنانة ميمي جمال
اسماء محمد

تعرضت الفنانة ميمي جمال لحادث أدى لكسر في مفصل الحوض وتعرضت لمضاعفات شديدة مما أدى إلى نقلها للمستشفى ودخول غرفة الجراحة.

وأجرت الفنانة ميمي جمال عملية جراحية فور إصابتها وهى الان في التعافي من كسر مفصل الحوض.

وتعد الكسور من المشكلات الشائعة خاصة بين كبار السن فكيف يمكن علاجها بشكل صحيح.

نعرض لكم طرق علاج كسور العظام وفقا لما ذكره موقع كيلافند  كلينك.

يُعد كسر الحوض إصابة خطيرة تؤثر على واحدة أو أكثر من عظام الحوض وتتراوح هذه الكسور بين البسيطة التي تلتئم بمفردها، والشديدة التي تتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً ويعتمد اختيار خطة العلاج المناسبة على عدة عوامل، من أبرزها:
مدى شدة الكسر (بسيط أم شديد).

نمط الكسر وموقعه وتماثل العظام أو إزاحتها من مكانها

الحالة الصحية العامة للمصاب وجودة العظام وتنقسم طرق العلاج الرئيسية إلى قسمين أساسيين:

العلاج التحفظي 

 

يُستخدم غالباً في حالات الكسور المستقرة أو الخفيفة التي لا تتسبب في تحرك العظام من أماكنها (غير المزاحة)، وتتضمن الطرق ما يلي:

الراحة وتقليل الضغط

يجب الحد من إحداث أي ضغط على الحوض والساقين، مع الالتزام بالراحة التامة للسماح للعظام بالالتئام بشكل سليم وغالباً ما تستخدم أدوات مساعدة على الحركة مثل العكازات أو المشاية.

الأدوية المسكنة

يصف الأطباء مسكنات الألم للسيطرة على الأعراض ومساعدة المريض على التحمل النسبي للحركة البسيطة.

مضادات التجلط

قد يوصي الأطباء بأخذ أدوية مميعة للدم (مضادات التجلط) لتقليل خطر تكوين جلطات دموية في أوعية الساقين والحوض نتيجة قلة الحركة.

التدخل الجراحي

يُلجأ إلى الجراحة في حالات الكسور غير المستقرة (التي تحدث غالباً بسبب حوادث قوية أو صدمات عالية التأثير) أو عندما تنزاح أجزاء العظام المكسورة عن محاذاتها الطبيعية ومن أبرز التقنيات الجراحية المستخدمة.

 

التثبيت الخارجي

 

يتم إدخال مسامير أو براغي معدنية دقيقة في العظام من خلال جروح صغيرة في الجلد، وتكون هذه المسامير بارزة خارج الجسم لترتبط بإطار معدني خارجي يعمل كدعامة تثبت العظام في مكانها الصحيح ريثما يلتئم الكسر.

الجر الهيكلي

هو نظام بكرات وأوزان يوضع خارج الجسم للمساعدة في إعادة ضبط محاذاة أجزاء العظام المكسورة عبر شد الساق بلطف.

رد الكسر المفتوح والتثبيت الداخلي

يقوم الجراح خلالها بإعادة قطع العظام المزاحة إلى وضعها الطبيعي، ثم تثبيتها معاً باستخدام صفائح معدنية أو براغي تُثبت مباشرة على السطح الخارجي للعظم.

فترة التعافي والتأهيل

تستغرق كسور الحوض عادةً ما بين 8 إلى 12 هفته (أسبوعاً) للتعافي التام، وقد تتطلب الحالات الأكثر شدة وقتاً أطول. وغالباً ما يحتاج المريض بعد العلاج (سواء الجراحي أو التحفظي) إلى جلسات

علاج طبيعي

لتستعيد العضلات قوتها ويستطيع المريض استعادة توازنه والقدرة على المشي بشكل طبيعي.

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