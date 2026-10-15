مؤشر الأسهم السعودية يغلق تداولاته على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا، بمقدار (32.29) نقطة، ليصل إلى مستوى (10106.54) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (3.6) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة- وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (258) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (74) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (182) شركة.

وكانت أسهم شركات أديس، وأنابيب، وسال، وأسمنت نجران، وجمجوم فارما، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صناعة الورق، والأسماك، ولوبريف، وبحر العرب، وبرجرايزر، الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين (4.11%) و(6.74%).

فيما كانت أسهم شركات حديد وطني، ولدن، وأنابيب، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وحديد وطني، والأهلي، وأكوا، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، مرتفعًا، بمقدار (10.39) نقاط، ليصل إلى مستوى (21842.76) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (5) ملايين سهم.