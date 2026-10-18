قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نظر استئناف بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع المؤخر والعدة والمتعة.. اليوم
ترامب يقترح عودة أوروبا لشراء الغاز الروسي ضمن اتفاق سلام
«دويدار»: الزمالك هو «كابوس حقيقي» لـ الأهلي .. والمنافس الأقوى له
نائب ترامب يدعو فرنسا لوقف جنون الاحتجاجات.. وعلى إيران إعادة بناء برنامجها النووي
التحالف: سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية بمنطقة نجران واستشهاد طاقمها
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 18-10-2026
اليوم .. دعوى ضد محمد صلاح لصالح مُحامٍ بسبب الأتعاب
إعلامية تكشف: محمد إسماعيل سيخضع لفحوصات طبية بعد عودة الزمالك إلى القاهرة
دعاء تحصين النفس وأهل البيت من كل شر.. ردده قبل الخروج من المنزل
لاندروفر ديفندر 110 2026 بقوة تصل لـ 300 حصان
عاجل .. وزير الدفاع الكندي: قتلى وجرحى في حادث وقع بقاعدة عسكرية بمقاطعة «ألبرتا»
محمد عمارة يكشف أبرز مشاكل الأهلي الفنية تحت قيادة عموتة .. ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر استئناف بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع المؤخر والعدة والمتعة.. اليوم

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
مصطفي رجب

تنظر محكمة الاستئناف بالقاهرة ، اليوم الأحد، استئناف الفنان بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع مؤخر صداق والعدة والمتعة.

وكانت محكمة الاستئناف بالقاهرة،  أجلت استئناف الفنان بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع أجر مسكن وحضانة لجلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم.

كانت محكمة مستأنف الأسرة بقصر النيل، قد قضت برفض استئناف الفنان بيومي فؤاد وتأييد حكم إلزامه بدفع نفقة صغير.

تفاصيل القضية 

كانت محكمة الأسرة بقصر النيل قضت سابقا، بإلزام الفنان بيومي فؤاد بدفع نفقة صغير “ابنه”، فقام بالاستئناف على الحكم.

يذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل أصدرت سابقا أحكاما بإلزام الفنان بيومى بدفع نفقة صغير وأجر حضانة ومصاريف مدرسة لابنه، كما حصلت على أحكام بإلزامه بدفع نفقة متعة وعدة ومؤخر صداق، فقام الفنان بيومي فؤاد بالاستئناف على تلك الأحكام .

وكشفت طليقة الفنان أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية، مؤكدة أنها اضطرت خلال الفترة الماضية لتحمل جميع المصروفات الخاصة بالطفل بشكل كامل، بعد تعثر الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين.

وأضافت أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة، إلا أن الفنان أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية.

وأوضحت أن محاميها تواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى حل بشكل ودي أكثر من مرة لمحاولة إنهاء الأزمة بعيدًا عن ساحات المحاكم، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الاستجابة، وفق تصريحاتها.

بيومي فؤاد حكم إلزامه بدفع مؤخر صداق والعدة والمتعة محكمة الاستئناف بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

التوك توك

رسمياً| حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

الزمالك

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن المبالغ التي عادت إلى خزينة الزمالك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

سعر انبوبة الغاز اليوم

سعر انبوبة الغاز اليوم

ترشيحاتنا

الشعر

5 طرق طبيعية لإطالة الشعر وزيادة كثافته

الام الرقبة

تيبس الرقبة وآلامها.. طرق منزلية تساعد على تخفيف الألم واستعادة الحركة

زيت الصبار

فوائد زيت الصبار للشعر.. طرق استخدامه لتقليل التقصف

بالصور

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

هنادي مهنا بفستان غير تقليدي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد