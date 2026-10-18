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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الشاهد الصامت كشف الواقعة.. التحقيق مع المتهمة بسرقة هاتف محمول بالغربية

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

تباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة اتهام سيدة بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال التجارية بمحافظة الغربية، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها وإعادة الهاتف المستولى عليه.

كواليس سقوط المتهمة بسرقة هاتف محمول 

وكشفت التحريات أن الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو متداولًا تضمن قيام سيدة بمغافلة مالك محل تجاري وسرقة هاتفه المحمول، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مالك المحل، المقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وبسؤاله اتهم السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب المغافلة، أثناء وجودها داخل المحل المملوك له يوم 13 أكتوبر الجاري.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدت عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سرقة هاتف هاتف محمول القبض على المتهمة أخبار الحوادث

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