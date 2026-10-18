خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

تستعد شركة فولكس فاجن الألمانية لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية في ألمانيا، بعد اكتشاف خلل في بعض خلايا بطاريات الجهد العالي المستخدمة في عدد من طرازات مجموعة سيارات ID، وسط تحذيرات من احتمال تعرّض البطاريات لارتفاع حراري قد يؤدي في الحالات الشديدة إلى نشوب حريق.

وقال متحدث باسم الشركة إن عمليات الفحص الداخلي للجودة كشفت أن خلايا فردية في البطاريات لا تتوافق مع معايير الجودة المطلوبة، وأوضح أن الخلل يرتبط بعيوب في التصنيع لدى موردين، وأن تأثيره اقتصر على فترة محدودة من الإنتاج.

وأضافت الشركة أن المشكلة قد تتسبب، في حالات نادرة، في إجهاد حراري داخل البطارية، وقد يصل الأمر في الحالات الشديدة إلى اشتعالها، وجاءت هذه التصريحات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، في إطار توضيح أسباب الاستدعاء المرتقب والإجراءات التي يجري إعدادها للتعامل مع السيارات المتأثرة.

وتشمل الطرازات التي وردت ضمن نطاق المشكلة فولكس فاجن ID.3 وID.4 وID.7 وID. Buzz، إلى جانب سيارة كوبرا بورن، على أن يتعلق التأثر بالمركبات المصنعة خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2025، ولم تتضمن المعلومات المتاحة حتى الان تفاصيل نهائية بشأن العدد الإجمالي للسيارات التي ستشملها الحملة داخل ألمانيا وجميع الأسواق الأخرى.

وبحسب المعلومات المنشورة، بدأت إجراءات الاستدعاء بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة، حيث تشمل الحملة الأمريكية أكثر من 22 ألف سيارة من طرازات ID، وفي ألمانيا وأسواق أخرى، تعمل الشركة على تجهيز الإجراءات اللازمة، مع توقع بدء عمليات الاستدعاء خلال فترة قصيرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه شركات السيارات توسيع نطاق إنتاج المركبات الكهربائية، بينما تظل سلامة البطاريات من أبرز الملفات التي تحظى بمتابعة الجهات التنظيمية والمستهلكين، نظرا لدورها الأساسي في تشغيل السيارات الكهربائية وما تتطلبه من معايير دقيقة للتصنيع والفحص.

ومن المتوقع أن توضح الشركة لأصحاب السيارات المعنية خطوات التعامل مع المشكلة ومواعيد الفحص والإصلاح، وفقا للإجراءات الرسمية التي ستعلنها في كل سوق، وينبغي لأصحاب الطرازات المشمولة متابعة الإشعارات الصادرة عن الشركة أو وكلائها للتأكد من خضوع سياراتهم للحملة، وعدم افتراض أن جميع المركبات من الطرازات المذكورة متأثرة بالخلل.