عودة فورد رينجر MS-RT Champion Edition بلمسات رياضية.. صور

تقدم فورد رينجر MS-RT Champion Edition عالميًا تجربة جديدة ومختلفة ضمن فئة الشاحنات البيك أب، بالتعاون مع فريق M-Sport المعروف بمشاركاته في منافسات الراليات، إلى جانب إشراف قطاع Ford Pro .

تصميم فورد رينجر MS-RT Champion Edition

حصلت رينجر MS-RT Champion Edition على مجموعة من التغييرات التصميمية التي تميزها عن النسخ التقليدية من رينجر، إذ تظهر الواجهة الأمامية بخطوط حادة ومصابيح LED، إلى جانب صادم ذي طابع رياضي وشبكات متعددة الفتحات الهوائية.

فورد رينجر MS-RT Champion Edition

وامتدت التعديلات إلى الجوانب، حيث أضيفت عناصر تصميمية بالقرب من العتبات الجانبية، لتمنح الهيكل مظهراً أكثر تماسكاً وانسيابية، وفي الخلف، يأتي الصادم بتصميم يتماشى مع التوجه الرياضي للنسخة الجديدة، وتكتمل هذه التفاصيل بعجلات ذات طلاء ذهبي متعددة الأضلاع بقياس 21 بوصة.

تجهيزات رينجر MS-RT Champion Edition

تعتمد فورد رينجر MS-RT Champion Edition على تجهيزات تقنية تجمع بين وسائل التحكم والترفيه، وتتضمن السيارة شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 12 بوصة، تتيح الوصول إلى الوظائف المختلفة، إلى جانب مقاعد رياضية.

فورد رينجر MS-RT Champion Edition

كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف، تتيح للسائق التحكم في عدد من الأوامر، بما في ذلك وظائف مرتبطة بالأوامر الصوتية، وتشمل التجهيزات أيضاً نظام تكييف هواء أوتوماتيكياً، وحوامل للأكواب، وفرامل انتظار كهربائية.

محركات رينجر MS-RT Champion Edition

تقدم رينجر MS-RT Champion Edition بخيارات تشمل محرك ديزل سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر مع شاحن توربيني، وتبلغ قوته 240 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 600 نيوتن متر.

وتشمل الخيارات أيضاً منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي PHEV، تجمع بين محرك تقليدي ومحرك كهربائي، لتصل القوة الإجمالية إلى 281 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 697 نيوتن متر.

فورد رينجر MS-RT Champion Edition

وتستند السيارة إلى منظومة دفع رباعي للعجلات، تنقل إليها القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، وتصل قدرة رينجر MS-RT Champion Edition على سحب المقطورات إلى 3.5 طن، في حين تتجاوز الحمولة التي يمكنها نقلها حاجز 1000 كيلوجرام.