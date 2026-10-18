رئيس مجلس الدولة: انضمام ديوان المظالم السعودي لعضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري

استقبل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، لدى وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك تمهيدًا للتوقيع على وثيقة انضمام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية إلى عضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم أواصر التعاون القضائي بين الدول العربية، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين جهات القضاء الإداري، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويدعم مسيرة العمل القضائي العربي المشترك.