بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

ظهرت النسخة المحدثة من بورشه باناميرا خلال اختبارات على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، من دون تمويهات كثيفة على الهيكل، لتكشف الصور التجسسية عن جانب كبير من التغييرات الخارجية التي تستعد الشركة لتقديمها خلال الأشهر المقبلة، بعد نحو ثلاث سنوات من إطلاق الجيل الثالث الحالي.

وتشير التفاصيل الظاهرة إلى أن التحديث المرتقب لن يمثل تغييرا جذريا في هوية السيارة، بل سيركز على تعديلات محدودة في التصميم الخارجي، مع احتمالات لتطوير التجهيزات الداخلية والأنظمة التقنية ومنظومات الدفع والتعليق، وتحافظ باناميرا على ملامحها المعروفة في فئة سيارات السيدان الفاخرة عالية الأداء، مع إدخال تحسينات تستهدف تعزيز حضورها في مواجهة المنافسين.

وتبدو التغييرات أوضح في الواجهة الأمامية، حيث حصل الصدام على فتحات تهوية بتصميم أكثر حدة، أصبحت بمحاذاة الشبك العلوي، إلى جانب عناصر مائلة في الجزء السفلي تمنح المقدمة مظهرا أكثر رياضية، أما الجوانب، فلا تظهر عليها اختلافات كبيرة عن الطراز الحالي، مع توقعات بإضافة تصميمات جديدة للعجلات وألوان إضافية للهيكل وخيارات تخصيص متنوعة.

وفي الخلف، يبدو أن بورشه أعادت تشكيل الصدام مع إضافة فتحات جانبية، إلى جانب تعديلات محدودة في المشتت الهوائي السفلي، مع الاحتفاظ بمخارج العادم الرباعية وشريط الإضاءة الممتد بعرض السيارة والجناح الخلفي النشط، واقتصر التمويه الظاهر في هذه المنطقة على تغطية شعار بورشه بشريط أسود.

وتشير بعض تفاصيل السيارة الاختبارية، ومنها التصميم الرياضي للصدامات والعجلات والملصقات المرتبطة بمنظومة الدفع الكهربائية، إلى احتمال أن تكون النسخة التي ظهرت هي باناميرا Turbo S E-Hybrid الأعلى أداء في التشكيلة، لكن هذه الهوية لم تتأكد رسميا حتى الان، وتختلف هذه الفئة عن GTS التي تعتمد على محرك V8 من دون منظومة هجينة قابلة للشحن.

ولا تزال تفاصيل المقصورة غير واضحة في الصور الأخيرة، إذ زودت السيارة الاختبارية بقفص حماية داخلي، غير أن صورا سابقة أظهرت أجزاء من الكونسول الوسطي مغطاة، ما قد يشير إلى استعداد الشركة لإدخال تعديلات داخلية، من بينها تطوير الشاشات الرقمية وتحسين الواجهة المركزية وربما اعتماد شاشة منحنية مستوحاة من كايين الكهربائية الجديدة.

ومن المتوقع استمرار نسخة Executive ذات قاعدة العجلات الطويلة بعد التحديث، لتلبية الطلب على المساحات الخلفية الرحبة، خصوصا في أسواق مثل الصين، ولم تعلن بورشه حتى الان الموعد الرسمي للتدشين أو المواصفات النهائية، لذلك تظل تفاصيل المقصورة ومنظومات الدفع المحتملة في إطار التوقعات إلى حين صدور إعلان رسمي من الشركة.