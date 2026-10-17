بمشاركة المعلمين والطلاب.. تدريب عملي على مواجهة الطوارئ داخل مدرسة بنوة الإعدادية بمركز طامية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تنفيذ مدرسة بنوة الإعدادية بمركز طامية في محافظة الفيوم تجربة إخلاء في حالات الطوارئ، بمشاركة الطلاب والمعلمين والعمال، في إطار التدريب على التعامل مع المواقف الطارئة واتباع إجراءات السلامة.

مركز طامية

وأظهر الفيديو مشاركة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة في تنفيذ التجربة، التي تضمنت التدريب على الإسعافات الأولية، والتعامل مع أسطوانات إطفاء الحريق واستخدام خرطوم المطافئ، للتدرب على مواجهة الحرائق والتعامل مع الحالات الطارئة.

وتهدف مثل هذه التجارب إلى رفع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس، وتدريب الطلاب والعاملين على سرعة الاستجابة والإخلاء المنظم، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع وتقليل المخاطر في حالات الطوارئ.