اللهو القاتل.. غرق 3 صغار أشقاء بترعة نجع في سوهاج

انتهت حياة 3 صغار أشقاء في سنوات مختلفة من العقد الأول من العُمر، غرقًا بترعة بنجع حمودة دائرة مركز شرطة ساقلتة، شرق محافظة سوهاج، حيث كان يلهون على حافة الترعة ثم سقط أحدهم وحاولا الآخرين إنقاذه إلا أنهما غرقا معه.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق 3 صغار أشقاء بترعة نجع حمودة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين غرق كل من:" مروان م ب- 7 سنوات، ومكي م ب- 6 سنوات، ومهدي م ب- 4 سنوات، جميعهم يقيمون ناحية قرية أولاد علي بنجع حمودة"، وبسؤال والديهما قررا بأنه أثناء لهو الصغار الثلاثة على حافة الترعة، انزلقت قدمي أحدهم وحاولا الآخرين إنقاذه إلا أنهما سقط بالترعة وغرقا معه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.