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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات
انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات
أ ش أ

انخفض مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات، اليوم /الأحد/، بمقدار 176.60 نقطة ما نسبته 2% ليصل إلى 8633.57 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أنه تم تداول 174 مليونا و255 ألفا و218 سهما بقيمة 320 مليونا و609 آلاف و412.590 ريال، عبر تنفيذ 30400 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسهم 43 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق في نهاية جلسة التداول 526 مليارا و410 ملايين و52 ألفا و871.134 ريال، مقارنة بـ535 مليارا و632 مليونا و155 ألفا و147.374 ريال في الجلسة السابقة.

مؤشر بورصة قطر ختام تعاملات رأس مال السوق

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