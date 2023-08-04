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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سوهاج .. حبس طبيب استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس طبيب في منتصف الثلاثينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها إلى 5 ملايين جنيه، من 9 مواطنين، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وذلك بزعم توظيفها في مجال المستوصفات الطبية وتجارة العقاقير الطبية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد اصول تلك المبالغ إلى أصحابها، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود بلاغًا من 9 أشخاص ضد طبيب استولى منهم على 5 ملايين جنيه.

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وبالإنتقال والفحص تبين ورود بلاغًا من المدعو "محمود ع.ع.أ- 36 سنة- صاحب مكتب مقاولات خاصه، و8 آخرين يقيمون دائرة المحافظة"، يفيد بتضررهم من المدعو "عبد الناصر ع.م.ع- 36 سنة- طبيب- ويقيم دائرة المركز"، لاستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه.

وذلك بزعم توظيفها في مجال المستوصفات الطبية وتجارة الأدوية، مقابل أرباح شهريه إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد المبالغ المالية.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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