قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، وفق الأسعار المتداولة في محلات الصاغة، وسط تحركات ملحوظة مقارنة بمستويات الجلسات السابقة، إذ سجل عيار 21 زيادة بنحو 90 جنيهًا خلال ساعات، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 720 جنيهًا خلال الساعات الماضية.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث نحو 6290 جنيهًا، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتغيرات الأسعار، خاصة مع تزايد الاهتمام بشراء المشغولات الذهبية والسبائك باعتبار الذهب أحد أدوات الادخار.



سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

أظهرت آخر التحديثات تفاوت أسعار الأعيرة الذهبية بحسب درجة النقاء، مع استمرار عيار 21 في تصدر اهتمام شريحة واسعة من المشترين، نظرًا لانتشاره الكبير في مصر واستخدامه في صناعة المشغولات الذهبية.

وجاءت أسعار الذهب المعلنة على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7188 جنيهًا للشراء و7154 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22: بلغ نحو 6589 جنيهًا للشراء و6558 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21: وصل إلى 6290 جنيهًا للشراء و6260 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18: سجل نحو 5391 جنيهًا للشراء و5365 جنيهًا للبيع.

عيار 21 يواصل جذب اهتمام المشترين

يحظى عيار 21 باهتمام واسع داخل سوق الصاغة، نظرًا إلى انتشاره في المشغولات الذهبية واعتماد كثير من الأسر المصرية عليه عند شراء الذهب للزينة أو الادخار.

وسجل الجرام في التحديث الأخير 6290 جنيهًا للشراء و6260 جنيهًا للبيع، بالتزامن مع الإشارة إلى ارتفاعه بنحو 90 جنيهًا خلال ساعات مقارنة بمستويات سابقة.



ويأتي ذلك في وقت يتابع فيه المشترون تحركات الأسعار عن كثب، خصوصًا الراغبين في تحديد التوقيت المناسب للشراء أو البيع.

وتظل المقارنة بين السعر المعلن والسعر النهائي داخل محلات الصاغة ضرورية قبل إتمام عملية الشراء، لأن قيمة المصنعية والدمغة وغيرها من التكاليف قد ترفع المبلغ الإجمالي المطلوب، كما تختلف هذه التكاليف بحسب نوع المشغولات وتصميمها والجهة التي تبيعها.



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50.32 ألف جنيه للشراء و50.08 ألف جنيه للبيع، وفق آخر البيانات الواردة، بالتزامن مع الإشارة إلى ارتفاعه بنحو 720 جنيهًا خلال الساعات الماضية.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام الراغبين في الاحتفاظ بالذهب بغرض الادخار، إذ يتيح شراء كمية من المعدن النفيس في صورة قطعة ذهبية محددة الوزن، مع ضرورة التأكد من الوزن والعيار والسعر النهائي قبل إتمام الصفقة.

وتتأثر قيمة الجنيه الذهب عادة بتحركات سعر جرام الذهب عيار 21، إلى جانب الفروق المرتبطة بالتسعير لدى التجار، لذلك، فإن متابعة سعر الجنيه الذهب بصورة مستقلة تساعد المشترين على تقييم تكلفة الشراء ومقارنة عروض محلات الصاغة.

سعر أوقية الذهب عالميًا

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4165 دولارًا للشراء و4164 دولارًا للبيع وفق الأرقام الواردة في التحديث، بينما أشارت البيانات المتاحة إلى تسجيل الأونصة مستوى 4170 دولارًا عند آخر مستوى متداول.

وتعد الأونصة العالمية من أبرز المؤشرات التي يراقبها المتعاملون في سوق الذهب، إذ تؤثر تحركاتها في اتجاه الأسعار، إلى جانب عوامل أخرى مثل سعر صرف العملات وحجم الطلب وتكاليف التداول والتسعير المحلي.

ومع ترقب استئناف التداولات الدولية، تظل التحركات المقبلة للأونصة عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار، لكن لا يمكن الجزم باستمرار الصعود أو حدوث تراجع قبل ظهور مؤشرات أوضح من الأسواق العالمية.

ماذا ينتظر سعر الذهب اليوم خلال الفترة المقبلة؟

تتجه أنظار المتعاملين إلى حركة الأونصة العالمية مع استئناف التداولات الدولية، بعد تسجيل المستويات المشار إليها في البيانات المتاحة وتظل التطورات العالمية، إلى جانب العرض والطلب داخل سوق الصاغة، من العوامل الأساسية المؤثرة في اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما تلعب توقعات التجار والمشترين دورًا في حركة الأسعار المتداولة خلال فترات التوقف الأسبوعي، إذ قد تتغير التقديرات المحلية وفق توقعات حركة الأونصة عند عودة التداولات ومع ذلك، لا تعني هذه التحركات بالضرورة أن الارتفاع سيستمر، إذ يظل الاتجاه مرهونًا بالبيانات والتغيرات الفعلية في الأسواق.

وينبغي للمستهلكين الراغبين في الشراء مقارنة الأسعار بين أكثر من محل صاغة، والتأكد من قيمة المصنعية والدمغة والوزن والعيار، بدلًا من الاعتماد على السعر المعلن للجرام وحده عند حساب التكلفة الإجمالية.

لماذا تتحرك أسعار الذهب خلال إجازة محلات الصاغة؟

قد تستمر الأسعار المتداولة في مصر في التغير خلال الإجازة الأسبوعية لمحلات الصاغة، رغم توقف التداول في الأسواق العالمية الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وترتبط هذه التحركات أحيانًا بتقديرات التجار لمستويات التسعير المتوقعة، فضلًا عن عوامل العرض والطلب والتوقعات بشأن حركة الأونصة عند استئناف التداولات.

ولا يعني تغير السعر المتداول خلال الإجازة أن الأسواق العالمية تشهد تداولًا فعليًا في الوقت نفسه، إذ ينبغي التمييز بين الأسعار الاسترشادية التي يعلنها بعض المتعاملين والأسعار الناتجة عن تداولات جديدة في الأسواق الدولية.



وتبقى متابعة المستويات العالمية وحجم الطلب داخل سوق الصاغة من أهم الوسائل لفهم اتجاه الذهب، مع تجنب اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناءً على تحرك لحظي واحد أو توقع غير مؤكد.

تنبيه مهم بشأن الأسعار المعلنة

الأسعار الواردة في هذا التقرير استرشادية، وقد تختلف من محل صاغة إلى آخر، كما أنها لا تشمل المصنعية والدمغة، وقد يتغير المبلغ النهائي وفق نوع المشغولات الذهبية وتكلفة تصنيعها وسياسة التسعير لدى التاجر.

وينصح الراغبون في شراء الذهب بالاستفسار عن السعر النهائي قبل إتمام المعاملة، والاحتفاظ بفاتورة توضح العيار والوزن والتكلفة، مع مقارنة عروض البيع والشراء لتحديد السعر الأنسب.