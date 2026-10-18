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لاستئناف المناقشات.. رفع جلسة مجلس النواب الطارئة وانعقاد أخرى غدًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لاستئناف المناقشات.. رفع جلسة مجلس النواب الطارئة وانعقاد أخرى غدًا

مجلس النواب
مجلس النواب
محمود زيدان

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الجديدة، إن مجلس النواب المصري رفع جلسته الطارئة قبل قليل، على أن تُستأنف المناقشات غدًا، مع انعقاد جلسة أخرى يوم الثلاثاء، لمواصلة بحث التطورات المطروحة على جدول أعمال المجلس.

وأوضح عماد، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجلسة الطارئة، التي استمرت نحو ثلاث ساعات، جاءت استجابة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عقد جلسة لمجلس النواب، وذلك في أعقاب تصريحاته خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي أكد خلالها دعم مصر لدول الخليج العربي ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التحديات والتوترات الإقليمية، مشددًا على مساندة المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الجلسة تأتي في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد صباح اليوم برئاسة الرئيس السيسي، وأسفر عن قرارات تتعلق بالتعامل مع التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن القومي العربي.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن أهمية الجلسة تنبع من ارتباطها بمناقشة تفويض القيادة السياسية بشأن التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي، في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات، موضحًا أن المناقشات تجري خلف أبواب مغلقة، وفقًا لطبيعة الجلسات التي تتناول قضايا تتصل بالأمن القومي.

ولفت إلى أن المادة 152 من الدستور المصري تنظم مسألة إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، وتحدد الضوابط والإجراءات الدستورية اللازمة لذلك، بما يشمل موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه في الحالات التي ينص عليها الدستور.

وأكد عماد أن مناقشات المجلس ستُستكمل خلال الجلسة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن التفويض المطروح، وفقًا للإجراءات الدستورية المقررة.

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