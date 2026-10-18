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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغبة لبنانية للإبقاء على وجود قوات يونيفيل في الجنوب.. تفاصيل

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية
محمود زيدان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن هناك اهتمامًا لبنانيًا واسعًا بتجديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لمدة عام إضافي، مع اقتراب انتهاء ولايتها بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن استمرار وجود القوات الدولية في جنوب لبنان يمثل أولوية للدولة اللبنانية في المرحلة الراهنة.

وأضاف سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أكد خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي وجود توافق رسمي وشعبي في لبنان بشأن ضرورة تجديد ولاية «اليونيفيل» والإبقاء على القوات الدولية في الجنوب، مشيرًا إلى أن هذا الملف تصدّر المباحثات الفرنسية مع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمتهم الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب.

وأوضح أن المناقشات تركز على سبل تجنب أي فراغ أمني قد ينجم عن انسحاب القوات الدولية من جنوب لبنان مع نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن هناك عدة خيارات مطروحة بشأن المرحلة المقبلة، غير أن الأولوية اللبنانية تتمثل في تمديد ولاية القوات الدولية لمدة عام إضافي، نظرًا إلى دورها المستمر في الجنوب منذ عقود.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن اللقاءات تناولت أيضًا ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الانتهاكات والاعتداءات اليومية في جنوب لبنان، إلى جانب بحث سبل دعم الجيش اللبناني على مختلف المستويات، بما يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته وتوسيع نطاق مهامه خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، لفت سنجاب إلى أن التحرك الدبلوماسي الفرنسي يتزامن مع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وهي الأولى له منذ توليه منصبه، موضحًا أنه من المقرر أن يلتقي غدًا الرؤساء اللبنانيين الثلاثة: رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلًا عن عقد لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية، وربما بعض رؤساء الحكومات السابقين.

وأكد أن الزيارة تستهدف بحث سبل دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجه البلاد، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى ضمان استمرار الدعم الدولي، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.

أخبار توك شو أخبار وتقارير مراسل القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية

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