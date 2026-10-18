قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا توجه نداء عاجلا لمواطنيها في السعودية
وزير الدفاع الإيراني الجديد: أنا على قائمة الاغتيالات منذ 35 عاما.. ونتوعد ترامب برد قاسٍ
لاستئناف المناقشات.. رفع جلسة مجلس النواب الطارئة وانعقاد أخرى غدًا
محمود ممدوح يُشعل سباق الهدافين.. وزيزو و6 لاعبين يطاردون الصدارة في الدوري
رمضان عبد المعز يشيد بمنتدى مصر 2026: الشورى والاستماع للشباب منهج نبوي
زادت 10 قروش.. سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك الآن
عمر الساعي يقتحم قائمة هدافي الأهلي.. وزيزو يفتتح سجله الإفريقي بالقميص الأحمر
مقتل 11 شخصا في هجوم مسيرة للدعم السريع على منطقة حجر سناكيت بغرب دارفور
المتحدث باسم الخارجية يكشف لـ«صدى البلد» تطورات أوضاع الجالية المصرية بفرنسا
5 سيارات صينية زيرو بأقل من 800 ألف جنيه .. مواصفات وأسعار
خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالشوم في البحيرة
دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب بعد ساعات من التعاملات المسائية الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

100 مليون صحة.. الكشف المبكر يحمي المواطنين من مضاعفات الأمراض المزمنة

مبادرات الصحة
مبادرات الصحة
محمد البدوي

يمثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة أحد أهم محاور تطوير منظومة الرعاية الصحية، لما يتيحه من فرص لاكتشاف الإصابة قبل تفاقم الحالة، والبدء في العلاج والمتابعة الطبية في الوقت المناسب، بما يحد من المضاعفات الصحية ويحسن جودة حياة المواطنين. 

المبادرات الرئاسية للصحة العامة دورها

وفي هذا الإطار، تواصل المبادرات الرئاسية للصحة العامة دورها في توسيع نطاق الفحوصات الطبية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بالتوازي مع بناء قاعدة بيانات صحية تساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة، وتوجيه الخدمات والإمكانات الطبية وفقًا لمعدلات انتشار الأمراض.

 وتبرز مبادرة «100 مليون صحة» باعتبارها إحدى أبرز التجارب التي ساهمت في توسيع نطاق الكشف والفحص، وتحويل المبادرات الصحية إلى خدمات مستمرة يستفيد منها المواطنون.

16 مبادرة رئاسية لتوسيع نطاق الخدمات الصحية

وتضم مبادرة «100 مليون صحة» 16 مبادرة رئيسية تستهدف الكشف المبكر عن عدد من الأمراض والمشكلات الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للفئات المستهدفة، بما يعزز فرص اكتشاف الحالات المصابة والتعامل معها مبكرًا.

وبحسب الأرقام التي جرى الإعلان عنها خلال تصريحات تلفزيونية، بلغ إجمالي الخدمات المقدمة في إطار المبادرات الرئاسية نحو 286 مليونًا و155 ألفًا و570 خدمة، وهو ما يعكس حجم التوسع في تقديم الفحوصات والخدمات الصحية للمواطنين.

ولم يعد دور هذه المبادرات مقتصرًا على إطلاق حملات مؤقتة للكشف عن الأمراض، بل أصبحت جزءًا مستمرًا من منظومة عمل وزارة الصحة، بما يدعم استمرارية الخدمات الصحية ويمنح المواطنين فرصًا أكبر للاطمئنان على حالتهم الصحية.

كيف يستفيد المواطنون من الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة؟

وتكمن أهمية الكشف المبكر في مساعدة المواطنين على اكتشاف الأمراض المزمنة في مراحلها الأولى، حتى في الحالات التي لا تظهر فيها أعراض واضحة، وهو ما يتيح التدخل الطبي المناسب قبل حدوث مضاعفات قد تؤثر على صحة المريض وجودة حياته.

وتشمل الاستفادة من الفحوصات اكتشاف الحالات التي تحتاج إلى متابعة طبية، وتوجيه المصابين إلى الجهات المختصة لاستكمال الفحوصات وتحديد العلاج المناسب وفقًا للتقييم الطبي.

كما يساعد الالتزام بالمتابعة الدورية على مراقبة تطور الحالة الصحية، وتقليل مخاطر إهمال الأمراض المزمنة، لا سيما لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة أو الذين يعانون من عوامل خطر تستدعي المتابعة المنتظمة.

وتتطلب الاستفادة الكاملة من هذه الخدمات عدم تجاهل الأعراض غير المعتادة، وعدم الانتظار حتى تتفاقم المشكلة الصحية، مع ضرورة التوجه إلى الوحدات الصحية والجهات الطبية المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة.

قاعدة بيانات صحية تساعد في تطوير الخدمات الطبية

ولا تقتصر أهمية المبادرات الرئاسية على إجراء الفحوصات وتقديم الخدمات العلاجية، إذ تسهم البيانات الناتجة عن عمليات الكشف في تكوين صورة أكثر وضوحًا عن الوضع الصحي للمواطنين، وتحديد المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بأمراض معينة.

وتساعد هذه البيانات الجهات المعنية على تحديد الأولويات الصحية، وتوجيه الموارد والإمكانات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم التخطيط للخدمات الطبية ويسهم في تحسين كفاءة توزيعها.

كما تتيح الخريطة الصحية الناتجة عن الفحوصات فهمًا أفضل للاحتياجات الفعلية للمجتمع، وهو ما يدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير الخدمات والبرامج الصحية وفقًا للمؤشرات والبيانات المتاحة.

تحويل الحالات المكتشفة إلى الجهات المتخصصة

وفي حال اكتشاف إصابة أو ظهور مؤشرات تستدعي مزيدًا من الفحوصات، يجري توجيه الحالة إلى الجهات الطبية المختصة لاستكمال التقييم وتحديد مسار العلاج المناسب.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة، لأن نجاح الكشف المبكر لا يتوقف عند إجراء الفحص فقط، بل يرتبط أيضًا بسرعة استكمال الإجراءات الطبية، والالتزام بالعلاج والمتابعة وفقًا لتعليمات الطبيب.

وتتطلب هذه المنظومة تكاملًا بين جهود التوعية والفحص والتشخيص والعلاج، حتى تتحول نتائج الكشف إلى تدخلات طبية فعالة تسهم في حماية صحة المواطنين والحد من المضاعفات.

الخط الساخن 105 للاستفسار عن الخدمات

ويمكن للمواطنين الاستفسار عن خدمات المبادرات الرئاسية وأماكن تقديمها من خلال المنصات الرسمية المخصصة لها، أو الاتصال بالخط الساخن 105 للحصول على المعلومات اللازمة بشأن الخدمات الصحية المتاحة.

الأمراض المزمنة الرعاية الصحية منظومة الرعاية الصحية الصحة وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

خالد سليم

خالد سليم يستعد لإحياء حفل غنائي في مهرجان الموسيقى العربية 26 أكتوبر

هاني رمزي

هاني رمزي يثير الجدل بتصريحاته عن تقديم دور مثـ.لي: «مفيش عندي مشاكل»

يوسف منصور

من أبطال الأكشن إلى عالم الطب.. حكاية يوسف منصور ورحلته مع العلاج بالخلايا

بالصور

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد