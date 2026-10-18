الصحة: فحص أكثر من 3 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 3 ملايين و110 آلاف و253 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها في العام الدراسي الحالي يوم 27 سبتمبر 2026 وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر في المرحلة الابتدائية بـ29 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى استمرارها طوال العام الدراسي بجميع المحافظات.

إجراء المسح الطبي وقياس الوزن والطول

وقال إن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن أمراض سوء التغذية ووضع آليات تحسين صحة الطلاب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جانبه، قال الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من الأمراض المشمولة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان، مع تسليم الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على بياناتهم لمتابعتهم دورياً عبر عيادات التأمين الصحي بجميع المحافظات.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى مشاركة 2000 فريق طبي تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، مؤكدًا أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن المسح يجري على مدار العام لمنع التكدس، بينما تقدم فرق التثقيف الصحي التوعية للطلاب حول الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى تخصيص الخط الساخن «106» بالإضافة إلى «105» للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.