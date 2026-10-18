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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يستقبل مرشح أرمينيا لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية

وزير الصحة يستقبل مرشح أرمينيا لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية
وزير الصحة يستقبل مرشح أرمينيا لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور كيفورك تاماميان، المتخصص في أمراض الدم وأورام الأطفال والمرشح عن أرمينيا لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، لمناقشة أبرز القضايا والملفات ذات الأولوية على أجندة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استمع إلى رؤية المرشح بشأن توجهاته المستقبلية لتطوير عمل المنظمة وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الصحية العالمية ودعم النظم الصحية وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الصحية الجيدة والعادلة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود بين الدول والمنظمات المعنية بالصحة العامة.

المبادرة العالمية لسرطان الأطفال 

وأشار إلى أن اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الأولوية، من بينها المبادرة العالمية لسرطان الأطفال وسبل تعزيز الجهود الدولية لتوفير فرص أفضل للتشخيص المبكر والعلاج والرعاية المتكاملة للأطفال المصابين، بالإضافة إلى معاهدة الجوائح وتعزيز آليات الوقاية والتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الوزير استعرض بعض الرؤى التي طرحتها جمهورية مصر العربية خلال أعمال جمعية الصحة العالمية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف ودعم الأولويات الصحية للدول.

ومن جانبه، أعرب الدكتور كيفورك تاماميان عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من خبراتها وتجاربها في تنفيذ المبادرات الصحية ودعم الأولويات المشتركة، بما يسهم في تعزيز منظومة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

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