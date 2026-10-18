قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تبني سياسة المكاشفة والشفافية في تقييم أداء الحكومة «ضرورة» | فيديو
تحديث بطاقة التموين 2026.. طريقة مراجعة البيانات إلكترونيًا والأوراق المطلوبة
بعد اعتداء أمه عليه.. «القومي للطفولة» يوضح تفاصيل التعامل مع رضيع الجيزة
فرنسا تشتعل.. إحراق مبنى تاريخي ونهب متاجر فاخرة في احتجاجات الغلاء (فيديو)
موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري
دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى.. يزيد المال ويسد الدين ردده إلى الظهر
هيئة البث الإسرائيلية: احتجاجات للحريديم وإغلاق شارع حيوي وسط إسرائيل
وائل كفوري: أم الدنيا سند لكل العرب
الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع
ليتوانيا تطلب من السكان الاحتماء في الملاجئ بعد رصد جسم طائر مجهول
الزمالك يقرر إيقاف ناصر منسي لأجل غير مسمى.. وعقوبة منتظرة بعد التحقيق
بعد أمطار الإسكندرية ومطروح.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من برودة الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تعلن انطلاق البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من «سفراء سلامة المرضى»

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من المبادرة الوطنية «سفراء سلامة المرضى»، التي تنفذها الإدارة العامة لسلامة المرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز مفاهيم سلامة المرضى وترسيخ ثقافة السلامة بوصفها مسؤولية مجتمعية مشتركة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة ورؤية الوزارة نحو توفير رعاية صحية أكثر أماناً وجودة، مؤكداً أن سلامة المرضى لا تقتصر على السياسات والإجراءات داخل المنشآت الصحية، بل تمتد لبناء ثقافة مجتمعية قائمة على الوعي والمشاركة الفاعلة وتعزيز دور المرضى وأسرهم كشركاء أساسيين في مراحل الرعاية الصحية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم سلامة المرضى وترسيخ ثقافة المشاركة في الوقاية من المخاطر الصحية، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين في الدفعة الثانية بلغ 17 ألفاً من مختلف المحافظات، وتم اختيار 878 مرشحاً منهم بما يضمن تمثيلاً متنوعاً يشمل الكوادر الطبية والطلاب والمرضى وذويهم وأساتذة الجامعات والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والإعلاميين.

ورحب الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، بالمشاركين، معرباً عن تقديره للشراكة المثمرة مع منظمة الصحة العالمية ولجهود فرق العمل الميدانية.

وأكد أن نتائج الدفعة الأولى، التي شهدت تخريج 1899 سفيراً وتحقيق نسبة رضا تجاوزت 99.2% وتنفيذ أكثر من 3500 نشاط مجتمعي، تعكس تنامي الوعي المجتمعي ورغبة المواطنين في المشاركة التطوعية.

 تعزيز استدامة المبادرة 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز استدامة المبادرة من خلال إطلاق «شبكة سلامة المرضى» كمنصة تجمع السفراء المتميزين وتتيح التعاون وتبادل الخبرات محلياً ودولياً، مع تطبيق نظام للترقي يستند إلى مؤشرات الأداء وصولاً إلى لقب «بطل وطني»، بما يحول الجهود الفردية إلى عمل مجتمعي منظم ومستدام.

وأكد أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة جودة الرعاية الصحية من خلال ترسيخ مشاركة متلقي الخدمة كشريك أصيل في تقييم الخدمات والوقاية من المخاطر، مضيفاً أن الوزارة تتابع مؤشرات الأداء عبر آليات رقمية وتقارير دورية لضمان تحقيق الأهداف وفق معايير الجودة المعتمدة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مروة السيد، مدير عام الإدارة العامة لسلامة المرضى، أن اختيار المشاركين استند إلى معايير دقيقة لتأهيل كوادر قادرة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في نشر ثقافة سلامة المرضى.

وأوضحت أنه جرى توزيع السفراء على مجموعات جغرافية تغطي مختلف المحافظات تحت إشراف قيادات ميدانية، بما يعزز المتابعة وتنسيق الأنشطة التوعوية والحملات الرقمية واللقاءات المجتمعية وضمان وصول الرسائل الصحية الموثوقة إلى الأسر والمجتمعات في أنحاء الجمهورية. 

وزارة الصحة سفراء الصحة المرضي وزير الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية سفراء سلامة المرضى المواطنين الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم: مبسوطة بـ منى زكي وخلّصت تصوير مسلسل «عيلة تعمل عمايل»

في ذكرى رحيل جمال الغيطاني.. رحلة أديب نسج من التاريخ عالما روائيا

في ذكرى رحيل جمال الغيطاني.. رحلة أديب نسج من التاريخ عالما روائيا

الفنان عمرو يوسف

ضمن فعاليات موسم الرياض.. عمرو يوسف طيّار يعيش في أزمنة مختلفة من أجل حبيبته في «أنا مش عارفني»

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد