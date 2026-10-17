100 مليون صحة.. كيف يستفيد المواطنون من الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة؟

كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، عن استمرار المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن فحص ملايين المواطنين أسهم في بناء قاعدة بيانات صحية تساعد الدولة على تحديد أماكن انتشار الأمراض وتطوير الخدمات الطبية.

وأضاف عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة «100 مليون صحة» تضم 16 مبادرة رئيسية، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين بلغ نحو 286 مليون خدمة و155 ألفًا و570 خدمة، وفقًا للأرقام التي ذكرها خلال المداخلة.

وأوضح أن المبادرات الرئاسية لم تعد حملات موسمية، بل أصبحت جزءًا مستمرًا من منظومة وزارة الصحة، لافتًا إلى أن البيانات الناتجة عن الفحوصات تساعد في إعداد خريطة صحية تدعم اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن اكتشاف أي إصابة يستدعي تحويل الحالة إلى الجهات الطبية المتخصصة لتلقي الفحوصات والعلاج المناسب، داعيًا المواطنين إلى الاهتمام بالأعراض غير المعتادة والتوجه إلى الوحدات الصحية للكشف المبكر.

ولفت إلى إمكانية الاستفسار عن أماكن تقديم خدمات المبادرة من خلال منصاتها الرسمية أو الاتصال بالخط الساخن 105.