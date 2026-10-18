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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة : فوز المجلس القومي للسكان بجائزة التميز السكاني عربيا لعام 2026

المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فوز المجلس القومي للسكان، التابع للوزارة بجائزة التميز السكاني للمنطقة العربية لعام 2026 عن فئة المؤسسات، بموجب قرار لجنة تحكيم الجائزة الصادر عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2026، حيث يجري الإعلان عن الجائزة كل عامين من خلال المجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن جمهورية مصر العربية كانت قد رشحت المجلس القومي للسكان لنيل هذه الجائزة، مشيراً إلى أن هذا التتويج جاء تقديراً لإسهامات المجلس المتميزة في تعزيز الوعي السكاني واعتماد حلول وسياسات مبتكرة وبديلة لمواجهة التحديات السكانية والتنموية.

 تعزيز ثقافة السلام في دعم التنمية

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وجه دعوة رسمية إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، لتسلم الجائزة وإلقاء كلمة خلال احتفالية اليوم العربي للسكان والتنمية لعام 2026، التي تقام تحت شعار «دور الشباب وتعزيز ثقافة السلام في دعم التنمية»، وذلك يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس، أن هذا الفوز يعكس التزام الوزارة والمجلس القومي للسكان بقضايا السكان والتنمية، ويبرز الدور الريادي الذي تضطلع به مصر في صياغة سياسات فعالة، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعربي.

وزارة الصحة المجلس القومي للسكان التميز السكاني 2026 جامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية

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