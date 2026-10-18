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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء للأب بالصحة وراحة البال.. يرزقه بالبركة وطول العمر

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

يحرص الأبناء والبنات على ترديد دعاء للأب بالصحة وراحة البال؛ بسبب حبهم شديد لوالدهم الذي يفني حياته وعمره وماله لتوفير حياة كريمة لهم.

دعاء للأب بالصحة وراحة البال

وعن دعاء للأب بالصحة وراحة البال، يمكن ترديد هذه الكلمات الجميلة، فنقول: اللهم اجعلْ في قلب أبي نورًا، وفي سمعه نورًا، وعن يمينه نورًا، وعن يساره نورًا، وفوقه نورًا، وتحته نورًا، وأمامه نورًا، وخلفه نورًا، وأعظِمْ له نورًا.

اللهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ لأبي في الدنيا والآخرةِ، وفي دِينه ودنياه وأهله وماله، اللهمَّ استُرْ عوراته، وآمِنْ روعاته، واحفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، ومن فوقه، وأعوذُ بك أن يغتالَ من تحته يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لأبي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلنه إلى نَفسه طرفةَ عين.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ لأبي عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا
اللهمّ اجز أبي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

دعاء راحة البال للأب

(اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ، القَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا).

(اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا).

(اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ).

دعاء الشفاء للأب

اللهم حرم جسد أبي علي النار وآمنه من عذابك يوم تبعث عبادك.
اللهم ألبس والدي لباس العافية حتى يهنأ بالمعيشة، واختم له بالمغفرة
حتى لا تضره الذنوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تجعل لأبي ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا
هي لك رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها، اللهم ولا تجعل له حاجة عند أحد غيرك.
اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدًا.
ربي ابعد عن والدي كل تعب واعطه الصحة والعافيه عاجلًا غير آجلا يارب.
اللهم اشفِ أبي شفاء لا يغادر سقمًا، يارب انه أغلى ما أملك
يؤلمني ألمه ويبكيني تعبه
اللهم اشفِ أبي من كل تعب اللهم إني استودعتك اياه.
اللهم اسكب في جسد أبي نهرًا من الراحة يسري في أوردته، ربي أرح ثم هوّن ثم اشفِ
كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحمين.

دعاء للميت أبي

اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.
اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
اللهمّ إن كان ابي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.
اللهمّ أدخل ابي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

دعاء للأب بالصحة وراحة البال دعاء للأب بالصحة دعاء بالصحة وراحة البال دعاء راحة البال للأب دعاء الشفاء للأب دعاء للميت أبي

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