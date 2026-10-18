قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مذيع إسرائيلي يصف أيزنكوت بـ "القرد المغربي".. ونتنياهو يرفض اتهام حزبه بـ"القردة"
إسرائيل تتقشف.. نتنياهو يقتطع من ميزانية الحكومة لدعم الجيش
وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر
ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر
اللجنة المنظمة لكأس العالم لسلة الكراسي المتحركة 3×3 تكثف استعداداتها قبل انطلاق البطولة
خضعت لجراحة استمرت 9 ساعات.. ضبط المتهم بالاعتداء على سيدة بآلة حادة في الخصوص
حسام حسن لم يطلبه حتى الآن.. كواليس ملف يونس إبراهيم نجم برايتون قبل معسكر الفراعنة
استعدادًا لموسم الأمطار والسيول.. وزيرة التنمية المحلية توجّه المحافظات برفع الجاهزية واتخاذ الإجراءات الاستباقية
الإسكان: إطلاق المنطقة الاستثمارية بـ «علم الروم» يعزز الاستثمارات بالساحل الشمالي
الأهلي يطارد الهدف 700 ويكسر غياب 4 آلاف يوم.. أرقام تاريخية بعد الفوز على كيتارا الأوغندي
منتدى مصر 2026 وحلول عملية.. ما الملفات التي تشغل المصريين؟.. هل سيتم تحويل الأفكار إلى سياسات وخدمات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء قضاء الحاجة الذى أوصى به الشيخ الشعراوي.. اغتنمه

الشيخ محمد متولي الشعراوي
الشيخ محمد متولي الشعراوي
إيمان طلعت

أوصى الشيخ محمد متولي الشعراوي -رحمه الله- في أحد دروسه بدعاء يُستحب قوله عند نزول الكرب، مستشهدًا بقوله تعالى: «فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

واشار الشعراوي الى أنّ من أسرع الأدعية لقضاء الحاجة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها»، مؤكّدًا أنّ الرضا بقضاء الله يجعل من الابتلاء خيرًا للعبد.

فعندما تضييق الدنيا على الانسان يلجأ الى الله ليفرج الله عمه ويقضى حاجته. 

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد المأثور عن النبي

وبينت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها انّ دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد هو وسيلة تعبير عن الافتقار إلى الله والاعتماد عليه في كل أمور الحياة

واشارت الى انه يُستحب قبل الدعاء أن يقوم المسلم بصلاة ركعتين، بنية قضاء الحاجة، ثم يتجه إلى الله بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وهو: «لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، أسألك ألا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

وأوضحت أنّ الدعاء ينبغي أن يكون بإخلاص وصدق، مع الاعتماد الكامل على الله في قضاء الحاجات، وعدم اليأس إن تأخر تحقيقها، ومن المهم أيضًا أن يكون الدعاء مصحوبًا بحسن الظن بالله، مع الاجتهاد في الأخذ بالأسباب والسعي نحو تحقيق الهدف المطلوب.

أدعية قضاء الحاجة

- اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

-اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللّهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان مَن قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدي عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنّك على كل شيء قدير.

-اللّهم ربّ السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

-الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل والحبل منّا.

أدعية قضاء الحاجة دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد المأثور عن النبي دعاء قضاء الحاجة الشيخ محمد متولي الشعراوي الشعراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

الزمالك

محمد صلاح يفتح النار على الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي ويكشف مفاجأة بشأن معتمد جمال

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الرئيس السيسي يقبل رأي الفريق مجدي حتاتة

بعد تقبيل الرئيس السيسي رأسه.. رفعت حتاتة: الفريق «مجدي حتاتة» مثال مشرّف لكل الأجيال

ترشيحاتنا

أبو سمبل

8 فرق فنية تشارك في مهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل

صورة ارشيفية

رئيس اتحاد الغوص : تدريب الشباب في شمال سيناء يستهدف الحد من حوادث الغرق

«تراثنا 2026

محمد النجار: 30% من عارضي تراثنا 2026 يشاركون للمرة الأولى

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد