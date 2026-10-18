قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجّار مخدرات .. «الداخلية» تكشف تفاصيل جريمة غسل 90 مليون جنيه
فرق للإصلاح.. كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي يقطع الخدمة عن مناطق بمدينة نصر
الداخلية تأذن لـ 42 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بـ«المصرية»
قرار من الداخلية بشأن تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالمصرية
انتفاضة عربية في 27 أكتوبر.. «صناع الملوك» يستعدون لإسقاط نتنياهو في انتخابات إسرائيل
سيد عبد الحفيظ يُهدي سفير مصر بأوغندا درع الأهلي
15 صورة ترصد انتظام امتحانات شهر أكتوبر في المدارس اليوم
إحباط تهريب 55.5 جرام ماريجوانا بمطار الغردقة
أشهر أدوية سرطان الثدي.. سحب تشغيلة لعلاج متداول على نطاق واسع
اقتصادية قناة السويس تبحث فرص الاستثمار مع وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج .. تفاصيل
علي جمعة يوضح أسباب محبة الله وعلاماتها وسر الوصول إلى المقام
خلاف على عجن العيش.. إنهاء حياة شاب على يد زميله في منشأة ناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة يوضح أسباب محبة الله وعلاماتها وسر الوصول إلى المقام

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن محبة الله ليست دعوى باللسان، وإنما مقام يُبنى في القلب، وتظهر آثاره في الطاعة والسلوك؛ ولها أسباب تزيدها، وعلامات تدل عليها.

وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من الأسباب التي تقوِّي محبة الله عز وجل عند العبد: التخلية والتحلية؛ فتُخلِّي قلبك من كل محبة تنازع محبة الله أو تُقدَّم عليها، وتُحلِّيه بمحبة الله سبحانه وتعالى.

واستشهد جمعة، بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾، فإذا قوي حب الله في القلب أورث صاحبه لذةً في الطاعة والقرب منه سبحانه وتعالى.

علامات محبة الله

وأشار الى أن محبة الله للعبد لها علامات ذكرها القرآن الكريم؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.

فالقرآن يبين لنا صفات يحب الله أصحابها؛ من التوبة، والطهارة، والثبات على الحق، والطاعة والإحسان، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

فالاتباع من أعظم علامات صدق المحبة؛ فمن أحب الله اتبع سيدنا رسول الله ﷺ.

ورُوي عن سيدنا رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ».

فالدنيا ليست هي المقياس الحقيقي لمحبة الله، وإنما المقياس فيما يفتح الله به على العبد من الإيمان والطاعة والقرب منه.

وأوضح لنا سيدنا رسول الله ﷺ طريق الوصول إلى محبة الله في الحديث القدسي الصحيح، فقال فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى:«وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ...».

فالطريق يبدأ بالفرائض، ثم يزداد العبد قربًا بالنوافل حتى يبلغ مقام المحبة، ورُوي أيضًا: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ تَعَالَى عَبْدًا ابْتَلَاهُ، فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ، وَإِنْ رَضِيَ اصْطَفَاهُ»، والجمال في هذا المعنى هو التدرج في العلاقة مع الله: ابتلاء، فصبر، فرضا، فاصطفاء.

وهذا كله يبين لنا أن محبة الله سبحانه وتعالى يتفرع عنها حب الإسلام، وحب الشريعة، وحب سيدنا رسول الله ﷺ، وحب الطاعة والقرب من الله.

ومحبة الله ليست حالة وجدانية ساكنة، وإنما تؤثر في النفس والسلوك، ورُوي: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ تَعَالَى عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ نَفْسِهِ، وَزَاجِرًا مِنْ قَلْبِهِ».

أي: ينشأ في قلبه وازع داخلي يردُّه عن المعصية، ويدعوه إلى الخير، ويجعله يقبل النصيحة، ويستجيب لمن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر.

فمحبة الله إذا استقرت في القلب ظهرت آثارها في الطاعة، والاتباع، والتوبة، والإحسان، ومجاهدة النفس، حتى يصبح القلب نفسه داعيًا إلى الخير وزاجرًا عن الشر.

محبة الله علامات محبة الله أسباب محبة الله التقرب إلى الله التوبة والاستغفار حب الله للعبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

الرئيس السيسي

«أكثر حاجة قلقاني إيه يا يوسف؟» .. «الحسيني» يكشف كواليس حوار دار بينه والرئيس السيسي في 2014

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

الزمالك

محمد صلاح يفتح النار على الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي ويكشف مفاجأة بشأن معتمد جمال

ترشيحاتنا

محمد فريد

وزير الاستثمار: القطاع الخاص يستحوذ على 65–67% من إجمالي الاستثمارات في مصر

الذهب

رغم ارتفاع الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

محمد عوض

هيئة الاستثمار: 21 منطقة استثمارية في مصر بينها 9 قيد التنفيذ و«علم الروم» أحدثها

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد