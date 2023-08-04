موظفة تُنهي حياتها بقرص الموت في سوهاج

أنهت موظفة في نهاية نهاية الثلاثينات من العُمر، حياتها بتناولها قرص لحفظ الغلال، داخل غرفتها بمنزل أسرتها؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة، قررت على إثرها إنهاء حياتها، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانتهاء حياة موظفة بمنزل أسرتها، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعوة "سامية ع.ع.ت- 39 سنة- موظفة- وتقيم دائرة المركز"، وافادت شقيقتها المدعوة "ورده ع.ع.ت- 50 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية"، أنه أثناء تواجد شقيقتها المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.