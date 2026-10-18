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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إكسترا نيوز: مجلس النواب يقرر مد جلسات نقاش قرار التفويض لدعم السعودية إلى الغد

مجلس النواب
مجلس النواب
محمود زيدان

قال عمرو شهاب، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من العاصمة الجديدة، إن مجلس النواب رفع جلسته الطارئة المنعقدة اليوم، على أن تُستأنف المناقشات غدًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، مع تخصيص جلسة إضافية يوم الثلاثاء، لاستكمال الاستماع إلى آراء النواب وممثلي الكتل البرلمانية بشأن التفويض المطروح على المجلس.

وأوضح شهاب، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجلسة تأتي استكمالًا للإجراءات الدستورية المرتبطة بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تضمنت التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية، واعتبار أمنها وأمن دول الخليج جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الأمن والاستقرار، مع مواصلة المسار السياسي والدبلوماسي لترسيخ السلام في المنطقة.

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز» أن الجلسة شهدت حضورًا كبيرا من أعضاء مجلس النواب، الذين حرصوا على تسجيل مواقفهم ومداخلاتهم بشأن التطورات الإقليمية، وما تفرضه من تحديات على الأمن القومي المصري والعربي.

وأشار إلى أن هيئة مكتب المجلس قررت مد المناقشات إلى جلستين إضافيتين، تبدأ أولاهما غدًا، بهدف إتاحة الفرصة أمام مختلف الكتل البرلمانية للتعبير عن مواقفها ومناقشة طبيعة التفويض المطلوب للقيادة السياسية، في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لعمل المجلس.

وأكد شهاب أن عددًا من النواب شددوا، خلال المناقشات، على أهمية الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، ومساندة الدول الخليجية الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من الروابط العربية والمسؤولية التاريخية لمصر تجاه قضايا المنطقة.

أخبار توك شو النواب مجلس النواب القاهرة الإخبارية

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