الاتحاد الأوروبي يدين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية واستهداف دبلوماسيين أوروبيين

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، الهجمات الأخيرة التي نفذها مستوطنون يستخدمون العنف في الضفة الغربية المحتلة، والتي استهدف بعضها دبلوماسيين أوروبيين.

وأعرب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويجاند - في بيان له اليوم الأحد- عن ترحيب بروكسل بإدانة مسئولين في الحكومة الإسرائيلية لهذه الهجمات، لكنه طالب في الوقت ذاته "بضمان المساءلة الكاملة، واتخاذ تدابير فعالة لمنع استمرار أعمال العنف والمضايقات العنيفة ضد الفلسطينيين، لا سيما خلال موسم حصاد الزيتون الحالي، وكذلك ضد الصحفيين".

وحثت المفوضية الأوروبية، على لسان المتحدث باسمها، إسرائيل، على "الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف توسيع المستوطنات".