خلال بث مباشر.. وفاة قس بعد سقوط صليب ضخم على رأسه داخل كنيسة بالإكوادور

لقي قس مصرعه في حادث مأساوي داخل إحدى الكنائس بمدينة غواياكيل في الإكوادور، بعدما سقط صليب خشبي ضخم على رأسه أثناء إقامة القداس، في واقعة وثّقها البث المباشر للطقوس الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لتقارير إعلامية إكوادورية، وقعت الحادثة يوم السبت 17 أكتوبر، داخل كنيسة سيدة المعونة الدائمة، عندما سقط الصليب المثبّت خلف المذبح على القس باتريسيو ألفريدو سانشيز موليناري، خلال أداء مراسم القداس أمام المصلين.

سقوط مفاجئ للصليب خلال القداس

وأظهرت تفاصيل الواقعة سقوط الصليب بصورة مفاجئة أثناء إقامة القداس، ما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين، الذين سارعوا إلى محاولة إسعاف القس عقب إصابته.

ووقعت الحادثة خلال بث مباشر للقداس، لتوثّق اللحظات التي سبقت الحادث، فيما لم تتضح على الفور الأسباب التي أدت إلى سقوط الصليب من موضعه.

الكنيسة تؤكد وفاة القس

وأكدت أبرشية غواياكيل وفاة القس، وسط حالة من الحزن بين أفراد المجتمع الكنسي، فيما لم تُعلن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو الإجراءات المتخذة للتحقيق في أسباب سقوط الصليب.

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لوقوعها أثناء بث القداس مباشرة، وأمام عدد من المصلين داخل الكنيسة.