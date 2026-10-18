الدوري الإيطالي| ليتشي يعود إلى سكة الانتصارات ويهزم أودينيزي بثلاثية

عاد فريق ليتشي إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين، بفوزه على مضيفه أودينيزي 3-0، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

وسجل الأنجولي كيالوندا جاسبار (11)، والنيجيري كونان ندري (33)، والبديل الألماني جميل سيبيرت (86)، ثلاثية ليتشي.

ورفع ليتشي، الذي تلقى هزيمتين متتاليتين أمام ميلان 0-3 وبولونيا 1-2 في المرحلتين الماضيتين، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتًا.

في المقابل، واصل أودينيزي هدر النقاط، بعدما مُني بخسارته الخامسة تواليًا في «سيري أ»، عقب هزائمه أمام لاتسيو 1-2، وإنتر 3-5، وكالياري 0-1، وتورينو 1-2، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.