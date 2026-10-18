قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معهد علوم البحار يبحث التعاون مع الفلبين في الاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية
الدوري الإنجليزي| ليدز يونايتد يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وبورنموث يهزم سندرلاند
مجلس التعاون الخليجي يدعو لتصنيف الفصائل اليمنية كجماعة إرهابية
الرئيس الأوكراني يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر جهود إحلال السلام
عاصفة كتالونيا تربك حسابات برشلونة بعد خماسية بيتيس.. وتأهب مبكر لموقعة سان جيرمان
ياسر برهامي: جزى الله الرئيس السيسي خيرًا على موقفهمن دعم السعودية
ترامب يعلن دعمه لإعادة انتخاب نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل
موقف الفلسطيني أسد الحملاوي من الانضمام للأهلي.. تفاصيل
الدفاع المدني السعودي: إصابة 6 مواطنين في سقوط مقذوف على موقع سكني بنجران
وكالة الفضاء المصرية تدرب 20 مشاركا أفريقيا على تكنولوجيا الفضاء.. ديسمبر 2026
برلمانية: يجب على الرياضة المدرسية اكتشاف الطلاب الموهوبين وتوفير رعاة لهم
الدفاع المدني السعودي: إصابة 6 أشخاص إثر سقوط مقذوف في نجران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإيطالي| ليتشي يعود إلى سكة الانتصارات ويهزم أودينيزي بثلاثية

ليتشي
ليتشي
حسام الحارتي

عاد فريق ليتشي إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين، بفوزه على مضيفه أودينيزي 3-0، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

وسجل الأنجولي كيالوندا جاسبار (11)، والنيجيري كونان ندري (33)، والبديل الألماني جميل سيبيرت (86)، ثلاثية ليتشي.

ورفع ليتشي، الذي تلقى هزيمتين متتاليتين أمام ميلان 0-3 وبولونيا 1-2 في المرحلتين الماضيتين، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتًا.

في المقابل، واصل أودينيزي هدر النقاط، بعدما مُني بخسارته الخامسة تواليًا في «سيري أ»، عقب هزائمه أمام لاتسيو 1-2، وإنتر 3-5، وكالياري 0-1، وتورينو 1-2، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

ليتشي أودينيزي الدوري الإيطالي الأنجولي كيالوندا جاسبار الألماني جميل سيبيرت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

ترشيحاتنا

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

الشعر

5 طرق طبيعية لإطالة الشعر وزيادة كثافته

الام الرقبة

تيبس الرقبة وآلامها.. طرق منزلية تساعد على تخفيف الألم واستعادة الحركة

بالصور

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد