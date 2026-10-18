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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تبيع ولا تشتري؟.. سعر الجنيه الذهب والسبائك الصغيرة الآن بعد الزيادة

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
رشا عوني

بدأت أسعار الذهب في الارتفاع خلال الساعات الماضية ، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 6250 جنيهاً وهو الأكثر تداولاً،، كما يتابع المواطنون أسعار السبائك الذهب وسعر الجنيه الذهب باعتبارها وسائل ادخار سهلة البيع والشراء خاصة الأوزان الخفيفة.

سعر الجنيه الذهب الآن

صعد سعر الجنيه الذهب فوق مستوى الـ 50 ألف جنيه، مسجلا الان 50.200 ألف جنيه.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرام من عيار 21، ويعد الأكثر طلباً وشراءً لمن يرغب في استثمار مبلغ من الذهب .
 

أسعار السبائك والجنيهات الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر.. 7 آلاف جنيه للجرام و50 ألفًا للجنيه الذهب | مبتدا

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

 

سعر سبيكة1 جرام 7.236 جنيه.

سعر سبيكة 5 جرامات 36.087 جنيه.

سعر سبيكة 10 جرامات 72.174 جنيه.

سعر سبيكة 20 جرامًا 144.262 جنيه.

عيار 21 بـ4,660 جنيهًا، أسعار الذهب اليوم الأحد 13 يوليو 2025 - إيجي إن

أسعار الذهب اليوم الأحد 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4164 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5379 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6275  جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7171 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-10-2026 في مصر - بوابة الأهرام

الذهب والدولار

وتتأثر حركة الذهب عالميًا باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو ما يقلل من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا لا يدر عائدًا.


وعلى الصعيد العالمي، يراقب المستثمرون تحركات الأونصة مع عودة التداولات الدولية، بعدما سجلت 4170 دولارا عند آخر مستوى متداول وفقا للبيانات المتاحة، إذ قد تنعكس التغيرات العالمية على أسعار الذهب في مصر مع استئناف النشاط.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم مع تحركات الأسواق العالمية وسعر الصرف وحجم الطلب المحلي .

رئيس شعبة الذهب ينصح : “محدش يبيع دلوقتي”

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إنه لا ينصح من يمتلك الذهب ببيعه إذا لم يكن لديه سبب يجعله في حاجة إلى الحصول على قيمته واستخدام الأموال في أمر ضروري، موضحًا أن انخفاض الذهب في يوم لا يعني بالضرورة استمرار تراجعه، وأن الأسعار يمكن أن ترتفع بعد ذلك، متسائلًا عن البديل الذي يمكن وضع الأموال فيه بعد بيع الذهب.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّه لا يرى بديلًا أفضل من الذهب في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الذهب لا يتحرك في اتجاه صاعد بشكل دائم، وإنما يرتفع وينخفض، لافتًا إلى أن تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا تمثل أحد العوامل التي قد تؤثر في الأسعار، خاصة إذا اتسعت المواجهة لتصبح بين روسيا والاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الذهب بصورة كبيرة.

اسعار الذهب اليوم سعر الجنيه لاذهب سعر السبائك الذهب سعر سبيكة 5 جرام سعر سبيكة 10 جرام سعر سبيكة 20 جرام سعر سبيكة 1 جرام

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