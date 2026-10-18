ترامب: إيران تعرضت لضربات قاصمة وإذا لم تغير نهجها فسنكمل المهمة قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعرضت لضربات قاصمة وإذا لم تغير نهجها فسيتم استكمال المهمة قريبا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويمثل الصراع الأمريكي الإيراني أحد أبرز ملفات التوتر في منطقة الشرق الأوسط، في ظل خلافات ممتدة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، والنفوذ الإقليمي، والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وتزداد مخاطر هذا الصراع مع تصاعد التهديدات المتبادلة واحتمالات المواجهة العسكرية، بما قد ينعكس على أمن دول الخليج واستقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. كما تظل الجهود الدبلوماسية والمفاوضات من الأدوات المهمة لاحتواء الأزمة، والحد من احتمالات التصعيد، وتجنب اتساع دائرة المواجهة، التي قد تتحمل شعوب المنطقة جانبًا كبيرًا من تكلفتها الإنسانية والاقتصادية.