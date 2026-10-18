رمضان عبدالمعز: علّموا أولادكم قيمة الجندي الذي يدافع عن الأرض والعِرض

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن رسالة الإسلام لا تقتصر على العبادات والشعائر، بل تمتد إلى عمارة الأرض، والمشاركة في بناء المجتمع، والحفاظ على الأوطان والدفاع عنها، مشيدًا بأهمية المنتديات التي تُعقد تحت رعاية الدولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لطرح الأفكار والمقترحات والرؤى التي تسهم في تطوير المجتمع.

وقال عبدالمعز، خلال حديثه ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة dmc، إن إتاحة المجال أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم أمر إيجابي، داعيًا الله بالتوفيق والسداد لكل الجهود التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، مؤكدًا أن المشاركة في بناء المجتمع مسؤولية تتطلب تضافر الجهود.

عمارة الارض في الإسلام

وأوضح أن عمارة الأرض تمثل رسالة أساسية في الإسلام، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾، وقوله سبحانه: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، مشددًا على ضرورة تربية الأبناء على فهم هذه الرسالة، وغرس قيم العمل والإنتاج وخدمة المجتمع لديهم.

وشدد عبدالمعز على أهمية تعريف الأجيال الجديدة بقيمة الدور الذي يؤديه الجنود في حماية الوطن والدفاع عن أرضه وأهله، موضحًا أن خدمة الوطن والدفاع عنه من الأعمال العظيمة التي ينبغي تقديرها، وأن العبادة لا تنفصل عن المسؤولية تجاه المجتمع والأمة.

واستشهد بقول الله تعالى في سورة التوبة: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾، موضحًا أن الآية تلفت الانتباه إلى عظمة الإيمان والجهاد في سبيل الله، وأن الأعمال لا تتساوى في المنزلة عند الله لمجرد ارتباطها بمظاهر العبادة.

وأضاف أن الآيات التالية توضح منزلة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، حيث قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾.

وأكد عبدالمعز أن الحفاظ على الوطن وخدمته والدفاع عنه مسؤولية وطنية وأخلاقية، داعيًا إلى غرس قيم الانتماء والعمل الإيجابي في نفوس الأبناء، والابتعاد عن الإساءة إلى الأوطان أو التقليل من شأن الجهود المبذولة من أجل حمايتها وبنائها.

https://youtu.be/pEZW7TdTqGo?si=lz9hADFXG4cIn0iH