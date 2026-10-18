قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون تغيير.. سعر الذهب في الكويت الآن
الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية
تبيع ولا تشتري؟.. سعر الجنيه الذهب والسبائك الصغيرة الآن بعد الزيادة
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تترك الدول النامية أمام أزمات الديون والتضخم
الدوري الإيطالي| ليتشي يعود إلى سكة الانتصارات ويهزم أودينيزي بثلاثية
أمريكا توجه نداء عاجلا لمواطنيها في السعودية
وزير الدفاع الإيراني الجديد: أنا على قائمة الاغتيالات منذ 35 عاما.. ونتوعد ترامب برد قاسٍ
لاستئناف المناقشات.. رفع جلسة مجلس النواب الطارئة وانعقاد أخرى غدًا
محمود ممدوح يُشعل سباق الهدافين.. وزيزو و6 لاعبين يطاردون الصدارة في الدوري
رمضان عبد المعز يشيد بمنتدى مصر 2026: الشورى والاستماع للشباب منهج نبوي
زادت 10 قروش.. سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك الآن
عمر الساعي يقتحم قائمة هدافي الأهلي.. وزيزو يفتتح سجله الإفريقي بالقميص الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود ممدوح يُشعل سباق الهدافين.. وزيزو و6 لاعبين يطاردون الصدارة في الدوري

محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت
محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت
حسن العمدة

حافظ محمود ممدوح، لاعب فريق مودرن سبورت، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بعدما سجل 6 أهداف خلال أول 6 جولات من المسابقة، لينفرد بالمركز الأول ويواصل تألقه مع فريقه.

6 لاعبين يتنافسون على وصافة هدافي الدوري المصري

تشهد المنافسة على لقب هداف الدوري المصري صراعًا قويًا على المركز الثاني، حيث يتساوى 6 لاعبين برصيد 3 أهداف لكل منهم، وهم أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، وصلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي، ومصطفى البدري وأحمد بحبح لاعبا بتروجت، إلى جانب حسام حسن لاعب الاتحاد السكندري، وماولي وايو لاعب القناة.

وتترقب الجماهير منافسات الجولة السابعة، في ظل المنافسة المتصاعدة بين اللاعبين على تحسين ترتيبهم في قائمة الهدافين، ومحاولة الاقتراب من محمود ممدوح صاحب الصدارة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السابعة

1- محمود ممدوح – مودرن سبورت – 6 أهداف.

2- ماولي وايو – القناة – 3 أهداف.

2- صلاح محسن – المصري البورسعيدي – 3 أهداف.

2- مصطفى البدري – بتروجت – 3 أهداف.

2- أحمد مصطفي زيزو – الأهلي – 3 أهداف.

2- أحمد بحبح – بتروجت – 3 أهداف.

2- حسام حسن – الاتحاد السكندري – 3 أهداف.

3- سيفا تيكا – وادي دجلة – هدفان.

3- حسام أشرف – الزمالك – هدفان.

3- أحمد شريف – الزمالك – هدفان.

3- عودة فاخوري – بيراميدز – هدفان.

3- محمود عبد المنعم كهربا – إنبي – هدفان.

3- أسامة فيصل – البنك الأهلي – هدفان.

3- أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا – هدفان.

3- إسلام محارب – طلائع الجيش – هدفان.

3- إدريسا تيام – المقاولون العرب – هدفان.

3- ناصر ماهر – بيراميدز – هدفان.

3- محمد رضا بوبو – سيراميكا كليوباترا – هدفان.

3- مصطفى جمال – المقاولون العرب – هدفان.

3- يوسف أوباما – بيراميدز – هدفان.

محمود ممدوح مودرن سبورت ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز ترتيب هدافي الدوري المصري هدافي الدوري المصري الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بالتسلل لمنزل جاره والتعدي على ابنته ومحاولة سرقتها بالشرقية

منصة ولعبة روبلوكس

مفاجآت في حيثيات عدم قبول وقف تنفيذ وإلغاء قرار حجب «روبلوكس» داخل مصر

مجلس الدولة

رئيس مجلس القضاء الإداري بالسعودية يزور مجلس الدولة المصري.. لهذا السبب

بالصور

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد