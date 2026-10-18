محمود ممدوح يُشعل سباق الهدافين.. وزيزو و6 لاعبين يطاردون الصدارة في الدوري

حافظ محمود ممدوح، لاعب فريق مودرن سبورت، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بعدما سجل 6 أهداف خلال أول 6 جولات من المسابقة، لينفرد بالمركز الأول ويواصل تألقه مع فريقه.

6 لاعبين يتنافسون على وصافة هدافي الدوري المصري

تشهد المنافسة على لقب هداف الدوري المصري صراعًا قويًا على المركز الثاني، حيث يتساوى 6 لاعبين برصيد 3 أهداف لكل منهم، وهم أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، وصلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي، ومصطفى البدري وأحمد بحبح لاعبا بتروجت، إلى جانب حسام حسن لاعب الاتحاد السكندري، وماولي وايو لاعب القناة.

وتترقب الجماهير منافسات الجولة السابعة، في ظل المنافسة المتصاعدة بين اللاعبين على تحسين ترتيبهم في قائمة الهدافين، ومحاولة الاقتراب من محمود ممدوح صاحب الصدارة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السابعة

1- محمود ممدوح – مودرن سبورت – 6 أهداف.

2- ماولي وايو – القناة – 3 أهداف.

2- صلاح محسن – المصري البورسعيدي – 3 أهداف.

2- مصطفى البدري – بتروجت – 3 أهداف.

2- أحمد مصطفي زيزو – الأهلي – 3 أهداف.

2- أحمد بحبح – بتروجت – 3 أهداف.

2- حسام حسن – الاتحاد السكندري – 3 أهداف.

3- سيفا تيكا – وادي دجلة – هدفان.

3- حسام أشرف – الزمالك – هدفان.

3- أحمد شريف – الزمالك – هدفان.

3- عودة فاخوري – بيراميدز – هدفان.

3- محمود عبد المنعم كهربا – إنبي – هدفان.

3- أسامة فيصل – البنك الأهلي – هدفان.

3- أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا – هدفان.

3- إسلام محارب – طلائع الجيش – هدفان.

3- إدريسا تيام – المقاولون العرب – هدفان.

3- ناصر ماهر – بيراميدز – هدفان.

3- محمد رضا بوبو – سيراميكا كليوباترا – هدفان.

3- مصطفى جمال – المقاولون العرب – هدفان.

3- يوسف أوباما – بيراميدز – هدفان.