جدول ترتيب الدوري المصري .. بيراميدز في الصدارة والأهلي وصيفًا

يواصل فريق بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بعدما حقق الفوز في مبارياته الست الأولى، ليحصد 18 نقطة بالعلامة الكاملة، متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متساويًا مع مودرن سبورت والاتحاد السكندري، اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس على الترتيب، في ظل اشتعال المنافسة بين الفرق على مراكز المقدمة قبل انطلاق منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وفي المركز السادس، يأتي سيراميكا كليوباترا برصيد 12 نقطة، يليه البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 9 نقاط، بينما تتساوى فرق المقاولون العرب وبتروجيت وزد برصيد 8 نقاط لكل منها.

ويشهد وسط الجدول تقاربًا في النقاط، حيث تمتلك فرق القناة والمصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش 7 نقاط، فيما يأتي وادي دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

وفي المراكز الأخيرة، يحتل بترول أسيوط المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، يليه إنبي برصيد 4 نقاط، ثم أبو قير للأسمدة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد الجونة في المركز التاسع عشر برصيد نقطتين، ويقبع غزل المحلة في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السابعة

بيراميدز – 18 نقطة.

الأهلي – 16 نقطة.

الزمالك – 13 نقطة.

مودرن سبورت – 13 نقطة.

الاتحاد السكندري – 13 نقطة.

سيراميكا كليوباترا – 12 نقطة.

البنك الأهلي – 9 نقاط.

المقاولون العرب – 8 نقاط.

بتروجيت – 8 نقاط.

زد – 8 نقاط.

القناة – 7 نقاط.

المصري البورسعيدي – 7 نقاط.

سموحة – 7 نقاط.

طلائع الجيش – 7 نقاط.

وادي دجلة – 6 نقاط.

بترول أسيوط – 5 نقاط.

إنبي – 4 نقاط.

أبو قير للأسمدة – 3 نقاط.

الجونة – نقطتان.

غزل المحلة – نقطة واحدة.