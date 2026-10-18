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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي والزمالك يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول بدوري الجمهورية للشباب

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حسام الحارتي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة الأهلي والزمالك مواليد 2007، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الجمهورية للشباب.

وشهد الشوط الأول منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في فرض سيطرته على مجريات اللعب والتقدم في النتيجة، إلا أن محاولات الأهلي والزمالك لم تسفر عن تسجيل أي أهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل دون أهداف.

ويسعى الفريقان إلى استغلال أحداث الشوط الثاني من أجل تسجيل هدف التقدم وحسم المواجهة لصالحه، في ظل أهمية المباراة ضمن منافسات البطولة، ورغبة كل فريق في مواصلة المنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية.

الأهلي والزمالك مواليد 2007 الأهلي الزمالك بطولة الجمهورية

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