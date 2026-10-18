استقر النادي الأهلي على نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم إلى فرع مدينة نصر لمدة شهرين، بداية من مطلع نوفمبر المقبل، في ظل الاستعداد لبدء أعمال تطوير وتغيير أرضية ملعب مختار التتش، بعد تكرار الشكاوى من سوء حالة النجيلة وتأثيرها على التدريبات.

نقل تدريبات الأهلي لـ مدينة نصر بسبب تغيير النجيلة

وجاء التحرك الأهلاوي استجابة لرغبة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، الذي شدد على أهمية توفير ملعب بحالة جيدة يسمح للاعبين بتنفيذ التدريبات اليومية وفق البرنامج الفني والبدني المحدد، دون التعرض لأي معوقات بسبب أرضية الملعب.

وقررت إدارة القلعة الحمراء بدء أعمال تغيير النجيلة في ملعب مختار التتش مع بداية الشهر المقبل، على أن يستمر الفريق في خوض مرانه بفرع النادي بمدينة نصر طوال فترة تنفيذ المشروع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة تجهيز الملعب لاستقبال التدريبات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الأهلي لتحسين بيئة العمل داخل الفريق الأول، وتوفير الإمكانات اللازمة للجهاز الفني من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، في ظل ضغط المباريات والارتباطات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

ويأمل مسؤولو الأهلي أن تسهم أعمال التطوير في تحسين حالة ملعب مختار التتش، بما يضمن توفير أرضية مناسبة للتدريبات اليومية، ويساعد اللاعبين على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بصورة أفضل.