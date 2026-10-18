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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرقابة المالية تعتمد طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بـ 24.25 مليار جنيه

بنك القاهرة
بنك القاهرة
خاطر عبادة

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت للبنك منذ 8 فبراير 2017، في خطوة تمهد لاستكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إن الاعتماد يأتي في إطار منهجية الوحدة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات، عبر التنسيق مع الجهات المعنية واستكمال الدراسات والتقييمات المالية ومراجعة جاهزية الشركات، وتذليل العقبات الفنية والتنظيمية والقانونية، للانتقال من القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي وفق قواعد سوق المال.

وأضاف أن الخطوة تأتي ضمن برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة وكفاءة الإدارة، اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.

وأوضح أن النشرة تتضمن طرح ما يصل إلى 4.575 مليار سهم تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة كطرح ثانوي لأسهم قائمة، بواقع 95% للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين و5% للطرح العام، بنطاق سعري استرشادي بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للطرح إلى نحو 24.25 مليار جنيه عند الحد الأقصى للسعر، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 45% وفق الضوابط المعتمدة.

وأشار إلى أنه من المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026، وفق آلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.

يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية شهد القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة بالبورصة المصرية، في إطار توجه يستهدف استكمال الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة وتعزيز عمق سوق المال وتوفير فرص استثمارية جديدة.

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