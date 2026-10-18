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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لماذا تفعلون هذا؟.. سيدة فرنسية تتوسل لمنع نهب متجرها وسط احتجاجات دامية

سيدة فرنسية تتوسل لمنع نهب متجرها وسط احتجاجات دامية
سيدة فرنسية تتوسل لمنع نهب متجرها وسط احتجاجات دامية
خاطر عبادة

انتشر مقطع مؤلم أمس السبت ، لامرأة تتوسل إلى مثيري شغب في فرنسا ألا ينهبوا متجرها، خلال موجة مظاهرات عنيفة ضد غلاء المعيشة وتدهور التعليم وحكومة إيمانويل ماكرون امتدت في أنحاء أوروبا.

ووثق مقطع فيديو المرأة وهي تتوسل لحشد من الشباب الملثمين، ألا يقتحموا المتجر، لكنهم تجاهلوا نداءها ودفعوها جانباً أثناء دخولهم. 

وسُمعت وهي تقول "لماذا تفعلون هذا؟ هذا ليس هو السبب"، بينما يهتف الحشد للمشاغبين وهم يخرجون وأذرعهم مليئة بالبضائع المسروقة.

وكان المتجر واحداً من بين نحو 1500 متجر تضررت السبت، في مظاهرات خرج فيها نحو 550 ألف شخص إلى شوارع فرنسا، وأُوقف خلالها أكثر من 1200 شخص.

وأُلقي القبض على أكثر من 1800 شخص في فرنسا يوم السبت بعد اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين لاحتجاجات طلاب المدارس الثانوية والشرطة، وتحولت بعض المظاهرات لاحقًا إلى أعمال عنف، حيث أُضرمت النيران في مبانٍ ونُهبت متاجر. 


وأفادت الشرطة في باريس يوم الأحد بوفاة شخص إثر إصابته بسكتة قلبية.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع المتظاهرين، في حين تعززت المظاهرات في جميع أنحاء فرنسا بانضمام جماعات أخرى غاضبة من ارتفاع الأسعار وتدهور نظام الرعاية الاجتماعية.

وبينما تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص سلمياً في مسيرات شوارع في عشرات المدن، هاجمت جماعات متطرفة عنيفة مباني عامة ومتاجر فاخرة ومتاجر كبرى، فضلاً عن سيارات الشرطة وضباطها.


انهيار مبنى بلدية ليموج التاريخي


في جنوب غرب فرنسا، انهار مبنى بلدية ليموج الشهير الذي شُيد عام 1883 ونجا من الحربين العالميتين، بعد حريق هائل أضرمه مثيرون للشغب.

وأظهر مقطع شاهده 1.4 مليون شخص على منصة X انهيار القاعة التاريخية التي لعبت دوراً في المقاومة الفرنسية واحتراق برج جرسها.وفي مقاطع أخرى، ظهر عمال متاجر عاجزين وهم يشاهدون لصوصاً يدمرون الممرات ويملؤون الحقائب بالمسروقات.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن 60 من عناصر إنفاذ القانون أصيبوا السبت، ونُقل اثنان فاقدي الوعي للمستشفى، مؤكداً تسجيل عمليات نهب أو محاولات نهب في باريس وروان ونانت وتولوز ومرسيليا.

وفي مرسيليا، اقتحم شبان ملثمون يرتدون سترات بقلنسوة مبنى البلدية وخربوا تمثال ماريان، رمز الجمهورية الفرنسية.

فرنسا احتجاجات فرنسية نهب المتاجر

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