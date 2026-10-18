5 سيارات صينية زيرو بأقل من 800 ألف جنيه .. مواصفات وأسعار

يضم سوق السيارات المصرية الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 الصينية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بايك يو 5 بلس موديل 2026

تحصل سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 111 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك يو 5 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 974 ألف جنيه .

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

تنتج سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 41 لتر، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 395 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 749 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 849 ألف جنيه .

دونج فنج بوكس 430 موديل 2026

تستمد سيارة دونج فنج بوكس 430 موديل 2026 قوتها من بطارية 42.3 كليووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وبها قوة 94 حصان، وبها عزم دوران 160 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج بوكس 430 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج بوكس 430 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج بوكس 430 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 870 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2027

عزم دوران سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 يصل إلي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها قوة 114 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2027

تبدأ أسعار سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 في سوق السيارات المصري من 740 ألف جنيه، وتصل إلي 815 ألف جنيه .

جاك S2 موديل 2027

محرك سيارة جاك S2 موديل 2027 يصل سعته إلي 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وبها عزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك S2 موديل 2027

تباع سيارة جاك S2 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 775 ألف جنيه .