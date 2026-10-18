بتصميم عصري وجذاب.. جيتور ترافيلر 7 تظهر لأول مرة

كشفت شركة جيتور عن طرازها الجديد جيتور ترافيلر 7، وتنتمي ترافيلر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة جيتور ترافيلر 7 الجديدة

وطرحت جيتور ترافيلر 7 بخيارات من محركات البنزين التقليدية والأنظمة الهجينة القابلة للشحن الخارجي.

أبعاد جيتور ترافيلر 7

سيارة جيتور ترافيلر 7 الجديدة

تأتى سيارة جيتور ترافيلر 7 في سوق السيارات بطول 4827 مم، وعرض 2006 مم، وارتفاع 1875 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.8 متر .

مواصفات جيتور ترافيلر 7

زودت سيارة جيتور ترافيلر 7 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة وسطية مقاس 15.6 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وبها معالج 8255 ونظام مقصورة ذكية تور أو إس 3.3.

سيارة جيتور ترافيلر 7 الجديدة

ويوجد بـ سيارة جيتور ترافيلر 7 ، نظام مساعدة السائق المتقدم فالكون 500 الذي يعتمد على شريحة هورايزون جورني 6 إم بقدرة معالجة تبلغ 128 تريليون عملية في الثانية، ويستخدم نموذج للذكاء الاصطناعي يعتمد على المعالجة المتكاملة للبيانات، وبها مستشعرات ليدار داخل المقصورة، وبها نظام هواوي تشيانكون 5 المتطور لمساعدة السائق.

محرك جيتور ترافيلر 7

تحصل سيارة جيتور ترافيلر 7 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك، ومتصل بها علبة ترو تسو أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة جيتور ترافيلر 7 محرك اخر سعة 2000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة جيتور ترافيلر 7 الجديدة

أما جيتور ترافيلر 7 الهجينة القابلة للشحن الخارجي، فتجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وبها ناقل حركة هجين أوتوماتيك مخصص لها مكون 3 سرعات، وبها بطارية سعة 45.12 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائياً يصل إلى 251 كم/ساعة .

وجدير بالذكر ان المدى الإجمالي لسيارة جيتور ترافيلر 7 يصل إلي 1400 كم/ساعة، باستخدام البنزين والكهرباء معاً، ما يسمح لها بقطع مسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر لإعادة التزود بالوقود أو شحن البطارية.