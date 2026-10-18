بتصميم عصري وجذاب.. جيتور ترافيلر 7 تظهر لأول مرة

كشفت شركة جيتور عن طرازها الجديد جيتور ترافيلر 7، وتنتمي ترافيلر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .
وطرحت جيتور ترافيلر 7 بخيارات من محركات البنزين التقليدية والأنظمة الهجينة القابلة للشحن الخارجي.
أبعاد جيتور ترافيلر 7
تأتى سيارة جيتور ترافيلر 7 في سوق السيارات بطول 4827 مم، وعرض 2006 مم، وارتفاع 1875 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.8 متر .
مواصفات جيتور ترافيلر 7
زودت سيارة جيتور ترافيلر 7 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة وسطية مقاس 15.6 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وبها معالج 8255 ونظام مقصورة ذكية تور أو إس 3.3.
ويوجد بـ سيارة جيتور ترافيلر 7 ، نظام مساعدة السائق المتقدم فالكون 500 الذي يعتمد على شريحة هورايزون جورني 6 إم بقدرة معالجة تبلغ 128 تريليون عملية في الثانية، ويستخدم نموذج للذكاء الاصطناعي يعتمد على المعالجة المتكاملة للبيانات، وبها مستشعرات ليدار داخل المقصورة، وبها نظام هواوي تشيانكون 5 المتطور لمساعدة السائق.
محرك جيتور ترافيلر 7
تحصل سيارة جيتور ترافيلر 7 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك، ومتصل بها علبة ترو تسو أوتوماتيك .
ويوجد بـ سيارة جيتور ترافيلر 7 محرك اخر سعة 2000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .
أما جيتور ترافيلر 7 الهجينة القابلة للشحن الخارجي، فتجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وبها ناقل حركة هجين أوتوماتيك مخصص لها مكون 3 سرعات، وبها بطارية سعة 45.12 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائياً يصل إلى 251 كم/ساعة .
وجدير بالذكر ان المدى الإجمالي لسيارة جيتور ترافيلر 7 يصل إلي 1400 كم/ساعة، باستخدام البنزين والكهرباء معاً، ما يسمح لها بقطع مسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر لإعادة التزود بالوقود أو شحن البطارية.