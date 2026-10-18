بقوة 1153 حصان .. مرسيدس AMG GT الـ SUV الجديدة 2028 | صور

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس AMG GT موديل 2028، وتنتمي AMG GT لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مرسيدس AMG GT موديل 2028

وهي سيارة كهربائية بالكامل تهدف إلي نقل جيناتها الرياضية الأسطورية إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة، وتستخدم منصة AMG.EA الكهربائية المتطورة.

مرسيدس AMG GT موديل 2028

ويتميز محرك مرسيدس AMG GT موديل 2028 الأمامي بقدرته على التوقف عن العمل عند القيادة الهادئة لتوفير الطاقة، ثم التدخل الفوري بمجرد طلب القوة أو الحاجة لزيادة التماسك.

محركات مرسيدس AMG GT موديل 2028

تنتج سيارة مرسيدس AMG GT موديل 2028 قوة 536 حصان، وبها عزم دوران 800 نتيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة .

مرسيدس AMG GT موديل 2028

إما بالنسبة إلي نسخة GT55 من مرسيدس AMG GT موديل 2028 فتنتج قوة 805 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 270 كم/ساعة، وبها عزم دوران 1860 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس AMG GT موديل 2028

وتأتي نسخة GT63 من مرسيدس AMG GT موديل 2028، بقوة 1153 حصان، وعزم دوران 2000 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 2.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 270 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس AMG GT موديل 2028

وجدير بالذكر ان سيارة مرسيدس AMG GT موديل 2028 تدعم سرعات شحن تيار مباشر (DC) غير مسبوقة تصل إلى 710 كيلوواط في الفئات العليا و600 كيلوواط في الفئة الأساسية.

مرسيدس AMG GT موديل 2028

وتتيح هذه التقنية لفئتي GT55 وGT63 إضافة مدى قيادة يصل إلى 450 كم خلال 10 دقائق فقط من الشحن، بينما توفر فئة GT53 مدى 380 كم في نفس المدة، ويتراوح المدى الإجمالي المتوقع لفئة القمة GT63 بين 620 كم و700 كم للشحنة .