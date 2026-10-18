عمر الساعي يقتحم قائمة هدافي الأهلي.. وزيزو يفتتح سجله الإفريقي بالقميص الأحمر

واصل لاعبو الأهلي تسجيل الأرقام المميزة خلال الموسم الحالي، بعدما شهدت مواجهة كيتارا الأوغندي ظهور اسمين جديدين في السجل التهديفي للفريق، هما “عمر الساعي” الذي سجل هدفه بقميص المارد الأحمر، و"أحمد سيد زيزو" الذي افتتح سجله التهديفي الإفريقي مع القلعة الحمراء.

عمر الساعي يقتحم قائمة هدافي الأهلي

ونجح عمر الساعي في هز شباك كيتارا في كأس الكونفيدرالية، ليضيف اسمه إلى قائمة اللاعبين الذين تمكنوا من التسجيل بقميص الأهلي خلال الموسم الحالي، في الوقت الذي استغل فيه زيزو المواجهة ذاتها لتسجيل أول أهدافه الإفريقية بقميص الفريق، منذ انضمامه إلى صفوفه.

وشهد الموسم الحالي تسجيل أول أهداف بقميص الأهلي لثلاثة لاعبين، هم عمر الساعي ومنصف بقرار وسفيان بن جديدة، في إطار سعي عناصر الفريق لترك بصمتهم التهديفية والمساهمة في تحقيق الانتصارات بمختلف البطولات.

في المقابل، لا يزال 9 لاعبين من القائمة الحالية للأهلي ينتظرون تسجيل أهدافهم الأولى مع الفريق، وهم عمرو الجزار ويوسف بلعمري ومحمد عبد الله وعلي محمود وأقطاي عبد الله وتوفيق محمد وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد رأفت.

ولم يحصل أحمد خالد كباكا ومحمود صلاح على فرصة المشاركة في أي مباراة مع الفريق الأول حتى الآن، وهو ما يؤجل ظهورهما ضمن قائمة اللاعبين الذين خاضوا مباريات رسمية مع الأهلي.

وعلى المستوى الإفريقي، يقتصر عدد اللاعبين من الجيل الحالي للأهلي الذين سجلوا أهدافًا مع الفريق في البطولات القارية على 11 لاعبًا، وهم حسين الشحات ومجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر ورضا سليم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد سيد زيزو.

ويمنح تسجيل الساعي وزيزو دفعة إضافية للاعبين، في ظل طموحات الأهلي لمواصلة المنافسة على الألقاب القارية، والاستفادة من القدرات التهديفية لعناصره خلال المرحلة المقبلة.