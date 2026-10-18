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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات بالبنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 18-10-2026، مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة داخل مصر .

أسعار الدولار اليوم 

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 ختام تعاملات، ضمن نشرته الخدمية.

وصعد سعر الدولار بنحو 30 قرشًا اليوم الأحد إضافية بجانب 120 قرشًا الأسبوع الماضي.

 سعر الدولار في بنك فيصل 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع. 

سعر صرف الدولار الان 

 سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك البركة 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي  53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الاسكندرية  53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.  

سعر الدولار بنك نكست   53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.

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