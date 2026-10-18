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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبد المنعم على رأس قائمة نيس لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
إسلام مقلد

تواجد المدافع المصري محمد عبد المنعم ضمن قائمة فريق نيس الفرنسي استعدادًا لمواجهة أولمبيك ليون، في إطار منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما قدم أداءً دفاعيًا مميزًا خلال فوز فريقه الأخير على ستراسبورج بنتيجة 2-1.

وأعلن نادي نيس قائمته الرسمية للمباراة، التي شهدت استمرار حضور المدافع المصري، في ظل سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد في المسابقة.

قائمة نيس لمواجهة أولمبيك ليون

ضمت قائمة نيس لمواجهة أولمبيك ليون كلًا من: بولهيندي، ديوف، بونسوت، محمد عبد المنعم، كلاوس، كوتوني، ماندزا، مورانا، ندايشيمي، نكونكو، سيدو، بوداوي، كوليبالي، سانسون، فيتسل، عمورة، ديوب، هاين، يانسون، نجومو، وواهي.

ويأمل عبد المنعم في مواصلة الظهور بمستوى قوي مع نيس، والمساهمة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليون، خاصة بعد الأداء الذي قدمه في المباراة الماضية.

إشادة فرنسية بأداء محمد عبد المنعم أمام ستراسبورج

كان محمد عبد المنعم قد نال إشادة من وسائل إعلام فرنسية، عقب مشاركته أساسيًا في فوز نيس على ستراسبورج بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وقدم المدافع المصري أداءً دفاعيًا لافتًا، وأسهم في خروج فريقه بالنقاط الثلاث، بعدما ظهر بصورة قوية في مركز قلب الدفاع، ونجح في التعامل مع محاولات المنافس خلال فترات مختلفة من اللقاء.

ومنحت شبكة «ماكسي فوت» الفرنسية اللاعب تقييمًا بلغ 6.5 من 10، مشيدة بصلابته في الالتحامات وقدرته على التدخل في التوقيت المناسب لإيقاف هجمات الفريق المنافس.

ماكسي فوت تشيد بصلابة المدافع المصري

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن عبد المنعم تعامل بحذر مع الكرة خلال بناء الهجمات، وتجنب المخاطرة غير الضرورية، إلى جانب حفاظه على تركيزه عندما حاول لاعبو ستراسبورج زيادة سرعة اللعب في التحولات الهجومية.

ووصفت الشبكة أداء المدافع المصري بأنه «نظيف ومتقن»، مشيدة بتأثيره في المواجهات الثنائية والتدخلات الدفاعية الحاسمة، خاصة في التعامل مع تحركات ياسين.

وتعكس هذه الإشادة أهمية الأداء الذي قدمه عبد المنعم في الخط الخلفي لنيس، في الوقت الذي يسعى فيه اللاعب إلى تثبيت أقدامه ضمن التشكيل الأساسي للفريق الفرنسي.

نيس يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري الفرنسي

وبهذا الفوز على ستراسبورج، رفع نيس رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، مقابل تعادلين وهزيمتين، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

ويطمح نيس إلى استثمار انتصاراته الأخيرة ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، بينما يأمل محمد عبد المنعم في الحفاظ على مستواه الدفاعي وتقديم أداء قوي أمام أولمبيك ليون، بما يعزز فرصه في المشاركة بصورة منتظمة خلال الفترة المقبلة.

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