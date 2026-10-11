بمشاركة محمد عبدالمنعم.. نيس يفوز على ستراسبورج 2-1 في الدوري الفرنسي

حقق فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم، انتصارا ثمينا على ضيفه ستراسبورج بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

شارك محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريقه نيس، وأكمل اللقاء حتى نهايته، وقدم أداء جيدا، ليساهم في الفوز الثاني لنيس هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

وتقدم ستراسبورج أولا بهدف في الدقيقة 41 عبر لاعبه داريو إيسوجو، ثم نجح نيس في قلب تأخره إلى فوز ثمين بعد تسجيل هدفين عن طريق ديمبا ديوب لاعب ستراسبورج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45، وجوناثان كلوس في الدقيقة 81.

وحقق نيس اليوم انتصاره الثاني في الدوري الفرنسي، بعد خوض ست مباريات منذ انطلاق الموسم، مقابل التعادل في مباراتين، وتلقي هزيمتين.

وارتفع رصيد نيس بهذا الفوز إلى 8 نقاط، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي، فيما توقف رصيد ستراسبورج عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.