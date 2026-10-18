لاعب في الزمالك يعلن إصابته بكسر في الأنف بعد العودة من رواندا

أعلن أحمد ربيع، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعرضه للإصابة بكسر في الأنف، وذلك عقب عودته من رواندا، حيث خاض الفريق مواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر أحمد ربيع صورة له عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، أعلن خلالها تعرضه لكسر في الأنف، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإصابة أو مدة غيابه عن الملاعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليمنح الزمالك الأفضلية قبل مواجهة الإياب، التي يسعى خلالها الفريق إلى تأكيد تفوقه وحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.