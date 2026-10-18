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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: تجديد عقد أحمد فتوح يفتح الباب أمام مطالب مالية من لاعبي الزمالك

احمد فتوح
احمد فتوح
يمنى عبد الظاهر


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، موضحًا أن اللاعب سيكون حرًا بنهاية الموسم الجاري، في ظل ترحيبه بالاستمرار مع الفريق.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هناك أنباء ترددت بشأن طلب أحمد فتوح الحصول على منحة تعاقد بقيمة 50 مليون جنيه مقابل تجديد عقده مع الزمالك، لكنه لا يعتقد أن النادي سيوافق على دفع هذا المبلغ.

وأضاف شوبير أنه لا يتوقع أن يدفع الزمالك حتى 10 ملايين جنيه كمنحة تعاقد للاعب، مشيرًا إلى أن بعض الأندية تمنح لاعبيها مبالغ مالية عند تجديد العقود أو التوقيع على عقود جديدة.

وأوضح أن موافقة الزمالك على منح فتوح مبلغًا كبيرًا قد تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من باقي لاعبي الفريق، في ظل متابعة اللاعبين لما يحصل عليه زملاؤهم عند تجديد عقودهم، وهو ما قد يضع النادي أمام أزمة في ملف التجديدات.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الأندية المصرية تواجه تحديات في التعامل مع مطالب اللاعبين المالية، خاصة مع حرص كل لاعب على مقارنة شروط عقده بما يحصل عليه زملاؤه، وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاقات جديدة.

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